美以襲伊朗丨伊朗報復襲中東4國美軍基地 聲稱至少200美軍傷亡

中東局勢升級，美國及以色列周六(2月28日)早上起聯合向伊朗發動先發制人導彈攻擊，伊朗隨即向以色列發射導彈還擊，同時攻擊中東4個國家的美軍基地，以軍就指襲擊了數百個伊朗軍事目標，包括導彈發射器。
伊朗首都德黑蘭市中心多地傳出爆炸聲，現場有濃煙升起，最高精神領袖哈梅內伊辦公室附近遇襲，消息指哈梅内伊並不在德黑蘭，已轉移至安全地點，總統佩澤希齊揚及外長阿拉格齊均安全無恙。伊朗傳媒否認有報道指指伊朗陸軍總司令哈塔米遭到暗殺。伊朗官方通報攻擊了4個區內美軍基地，包括位於巴林的基地、卡塔爾烏代德空軍基地、科威特薩利姆空軍基地、阿聯酋札夫拉空軍基地，位於卡塔爾、探測距離達5000公里的美國AN/FPS132雷達以及用於追蹤彈道導彈的相關設備已被摧毀。
伊斯蘭革命衛隊聲稱，在伊朗發起的導彈襲擊中，至少有200名美軍人員傷亡，美方對此暫無回應。
小學中彈致51人死
伊朗東南部霍爾木茲甘省一間女子小學被以軍導彈擊中，死亡人數增至最少51人，60人受傷。
特朗普稱「重大作戰行動」推翻伊朗現政權
美國總統特朗普和以色列總理內塔尼亞胡表示，要推翻伊朗現政權。特朗普確認美軍對伊朗進行重大作戰行動，他聲稱伊朗正試圖重建核計劃、研發長程導彈，危及美國及其全球盟友，行動是要摧毁伊朗的導彈工業，呼籲伊朗人在美國軍事行動結束後，接管政府。內塔尼亞胡宣布以美軍事行動的目標是推翻伊朗現政權，重申不允許伊朗擁有核武，以色列全國進入緊急狀態。
消息指針對伊朗首階段打擊將持續4日
以色列總理辦公室公布今次行動代號「雄獅怒哮」（Rising Lion），美國國防部的行動代號則是「史詩怒火」（Operation Epic Fury）。美國官員對半島電視台表示，空襲目的是摧毀伊朗安全體系。沙特阿拉比亞電視台引述以色列消息人士指，針對伊朗的首階段打擊將持續4日，包括伊朗最高領袖哈梅內伊在內的所有領導人，都是打擊目標。
