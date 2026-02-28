美國動物園倭黑猩猩發惡擊碎玻璃　園方：疑遊客挑釁在先

位於美國田納西州的孟菲斯動物園（The Memphis Zoo），日前傳出有一隻倭黑猩猩（Bonobo）猛烈衝撞展示窗，導致安全玻璃受損，園方已緊急關閉該展區進行維修。經美國全國廣播公司（NBC News）證實的影片顯示，當時遊客對着動物嬉笑，這隻靈長類動物突然躍向參觀者，猛力撞擊安全玻璃。動物園表示，此事件可能是由遊客的挑釁行為引起。

動物園在聲明中指出：「在展區前的擾亂行為不僅會損壞設施，對動物的日常生活和福祉都會造成實質影響，這就是為何尊重的態度至關重要。」