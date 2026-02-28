熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Feb-28 17:45
更新：2026-Feb-28 17:45

美國動物園倭黑猩猩發惡擊碎玻璃　園方：疑遊客挑釁在先

分享：
美國動物園一隻倭黑猩猩突然猛力撞擊玻璃，留下長長裂痕。（圖／翻攝自X）

美國動物園一隻倭黑猩猩突然猛力撞擊玻璃，留下長長裂痕。（圖／翻攝自X）

adblk4

位於美國田納西州的孟菲斯動物園（The Memphis Zoo），日前傳出有一隻倭黑猩猩（Bonobo）猛烈衝撞展示窗，導致安全玻璃受損，園方已緊急關閉該展區進行維修。經美國全國廣播公司（NBC News）證實的影片顯示，當時遊客對着動物嬉笑，這隻靈長類動物突然躍向參觀者，猛力撞擊安全玻璃。動物園表示，此事件可能是由遊客的挑釁行為引起。

動物園在聲明中指出：「在展區前的擾亂行為不僅會損壞設施，對動物的日常生活和福祉都會造成實質影響，這就是為何尊重的態度至關重要。」

adblk5

防護層未被完全擊破

意外發生於26日，雖然強化安全玻璃受損，但防護層並未被完全擊破。園方強調，展區設施由多層強化安全玻璃構成，符合嚴格的安全標準，其餘防護層仍完好無損。

由於受損的展示窗需要特別訂製，動物園表示維修期可能延長。在維修期間，倭黑猩猩將無法使用整個棲息地。值得注意的是，此次事件中無論是遊客或倭黑猩猩均未受傷，但園方藉此機會呼籲訪客應有更負責任的參觀行為。

ScreenShot Tool 20260228160003 ScreenShot Tool 20260228155943 Cut 1772252595 aQvJb98 ScreenShot Tool 20260228160029 ScreenShot Tool 20260228160017

動物園在聲明中進一步表示：「我們歡迎各年齡層的家庭和訪客，但請大家參觀時保持尊重，這意味着不敲打玻璃、不對動物大喊、不挑釁牠們，也不要擁擠在展區欄杆前。」

adblk6

瀕危物種棲息於剛果

國際自然保護聯盟（The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources）已將倭黑猩猩列為瀕危物種。

這種靈長類動物體型與黑猩猩相近，偶爾能以雙腳行走。威斯康辛國家靈長類研究中心（Wisconsin National Primate Resource Center）指出，倭黑猩猩的棲息地位於剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo），雖然部分地區已受保護，但執法情況並不穩定。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務