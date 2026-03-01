美以襲伊朗丨哈梅內伊身亡 伊朗革命衛隊襲擊27個美軍基地(更新)

中東局勢持續惡化。美國和以色列向伊朗發動打擊，美國總統特朗普表示，伊朗最高領袖哈梅內伊身亡。伊朗國營傳媒亦證實，哈梅內伊遇害消息，伊朗政府宣布全國哀悼40日。伊朗傳媒早前報道，哈梅內伊的女兒及女婿等4名親屬，在空襲中喪生。美國傳媒引述2名美國官員指，伊朗防長和革命衛隊指揮官等，約40名伊朗官員在襲擊中死亡。

美國傳媒指40名伊朗官員死亡

伊朗革命衛隊稱將「嚴懲兇手」，「歷史上最猛烈的進攻行動」即將開始，目標是以色列和美國的基地。聲明說：「我們失去了偉大的領袖，我們深切哀悼他。」聲明還說，伊朗人民必將「嚴懲兇手，予以無比嚴厲、果斷和令人痛苦的懲罰」。伊朗將「堅決打擊國內外陰謀，懲治侵略者」。公告指出，革命衛隊對以色列和該地區的美國軍事基地發動了大規模導彈和無人機襲擊，該地區的27個美國軍事基地以及以色列軍隊位於哈基里亞的總司令部和特拉維夫的大型國防工業園區等，均遭到襲擊。