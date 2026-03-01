伊朗局勢｜杜拜地標帆船酒店遭伊朗無人機擊中起火　機場遇襲疏散(有片)

伊朗報復美國和以色列襲擊，向其他中東國家發射導彈和出動無人機攻擊。杜拜著名地標帆船酒店(Burj Al-Arab hotel)遭伊朗無人機擊中起火。片段可見這間五星酒店底部冒出火光，杜拜當局稱，無人機遭攔截爆炸，碎片擊中該酒店。另一間Fairmont The Palm Hotel也遭伊朗自殺式無人機擊中，造成4人受傷送院。該酒店受西方旅客歡迎，目擊者稱見到救護車趕到現場。伊朗無人機也擊中巴林一棟住宅高樓，產生巨大火球。

中東航空樞紐的杜拜國際機場周六亦遭伊朗無人機襲擊，導致4人受傷。片段可見通道布滿濃煙，有天花掉下，碎片四散，民眾急忙逃離。科威特的機場也遭無人機擊中冒煙，造成民眾受傷。