國際
出版：2026-Mar-01 16:17
更新：2026-Mar-01 16:17

美以襲伊朗｜杜拜地標帆船酒店遭伊朗無人機擊中起火　機場遇襲疏散(有片)

杜拜

杜拜地標帆船酒店遭伊朗無人機擊中起火。(互聯網)

伊朗報復美國和以色列襲擊，向其他中東國家發射導彈和出動無人機攻擊。杜拜著名地標帆船酒店(Burj Al-Arab hotel)遭伊朗無人機擊中起火。片段可見這間五星酒店底部冒出火光，杜拜當局稱，無人機遭攔截爆炸，碎片擊中該酒店。鄰近的Palm Jumeirah hotel也遭伊朗自殺式無人機擊中，造成4人受傷送院。該酒店受西方旅客歡迎，目擊者稱見到救護車趕到現場。伊朗無人機也擊中巴林一棟住宅高樓，產生巨大火球。

中東航空樞紐的杜拜國際機場周六亦遭伊朗無人機襲擊，導致4人受傷。片段可見通道布滿濃煙，有天花掉下，碎片四散，民眾急忙逃離。科威特的機場也遭無人機擊中冒煙，造成民眾受傷。

