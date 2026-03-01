伊朗局勢｜一文看清 過去24小時美以攻擊伊朗時間線

美國及以色列於當地時間2月28日突然對伊朗發動軍事打擊，伊朗其後反擊。伊朗多間傳媒3月1日報道，最高領袖哈梅內伊、其4名家屬以及多名高級軍官遇害。以下是過去24小時美伊打擊伊朗的時間線：

伊朗時間2月28日上午約9時50分(本港時間28日下午2時20分)：伊朗首都德黑蘭傳出爆炸聲；以色列其後宣布襲擊伊朗。

以色列時間2月28日上午約8時30分(本港時間28日下午2時30分)：以色列國防部長卡茨證實已對伊朗發動「先發制人」打擊，宣布以色列全境進入緊急狀態。