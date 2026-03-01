伊朗局勢｜一文看清 過去24小時美以攻擊伊朗時間線

美國及以色列於當地時間2月28日突然對伊朗發動軍事打擊，伊朗其後反擊。伊朗多間傳媒3月1日報道，最高領袖哈梅內伊、其4名家屬以及多名高級軍官遇害。以下是過去24小時美伊打擊伊朗的時間線：
伊朗時間2月28日上午約9時50分(本港時間28日下午2時20分)：伊朗首都德黑蘭傳出爆炸聲；以色列其後宣布襲擊伊朗。
以色列時間2月28日上午約8時30分(本港時間28日下午2時30分)：以色列國防部長卡茨證實已對伊朗發動「先發制人」打擊，宣布以色列全境進入緊急狀態。
以色列時間2月28日上午約9時：以色列傳媒稱以色列關閉領空。
伊朗時間2月28日上午約10時30分：伊朗傳媒說伊朗關閉領空。
伊朗時間2月28日上午約11時：伊朗傳媒指，伊朗準備對以色列進行「毀滅性報復打擊」。
美國東岸時間2月28日2時30分(本港時間28日下午3時30分)：美國總統特朗普表示，美國正在伊朗展開大規模軍事行動，要把伊朗導彈工業「夷為平地」。
以色列時間2月28日上午約10時20分：以色列北部響起爆炸聲；伊朗傳媒稱伊朗向以色列發射數十枚導彈。
伊朗時間2月28日中午約12時30分：伊朗傳媒稱伊朗正在打擊美國在中東的軍事基地；中東傳媒體報道，巴林、阿聯酋、卡塔爾、沙特、科威特及約旦等多地響起爆炸聲，位於巴林的美國第五艦隊服務中心遭受導彈襲擊。
伊朗時間2月28日晚上9時許：伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布關閉霍爾木茲海峽。
伊朗時間2月28日晚上約9時30分：伊朗傳媒引述伊朗紅新月會消息說，美以對伊朗的襲擊已造成201人死亡、747人受傷。
伊朗時間3月1日約凌晨4時：伊朗傳媒報道，哈梅內伊的女兒及女婿等4名親屬遇難。
伊朗時間3月1日約凌晨5時：伊朗傳媒報道，哈梅內伊遇害，伊朗政府宣布全國哀悼40日。
伊朗時間3月1日上午約6時30分：伊朗傳媒報道，伊朗總統等3人將臨時代行最高領袖職權。
伊朗時間3月1日上午約9時30分：伊朗伊斯蘭革命衛隊發布第6號公告，稱對美國和以色列發起新的攻勢，襲擊目標包括中東地區27個美軍基地；伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼說，臨時領導委員會將很快成立，並將選舉新的最高領袖。
美國東岸時間3月1日約零時20分：美國總統特朗普威脅伊朗不要對美國和以色列發起更猛烈的反擊，否則美軍將予以「史無前例」的回擊。
伊朗時間3月1日早上10時許：伊朗傳媒報道，多名伊朗高級軍官遇害，包括伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維、伊斯蘭革命衛隊總司令帕克普爾、國防委員會秘書沙姆哈尼，以及國防部長納西爾扎德。其他遇害者名單將於稍後公布。