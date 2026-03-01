美以襲伊朗｜阿布扎比機場受襲 最少一名亞洲公民死亡7人受傷

美國及以色列攻擊伊朗後，伊朗隨即還擊，區內航空交通大亂。內地央視報道，阿聯酋阿布扎比(Abu Dhabi)耶德國際機場(Zayed International Airport)受襲，造成一名亞洲公民死亡、7人受傷。有印度傳媒報道，事件涉及無人機襲擊。

中東多國已緊急關閉領空

除阿布札比扎耶德國際機場外，全球最繁忙的杜拜國際機場亦被炮火擊中，有客運大樓結構受損，現場煙霧瀰漫，大批旅客及航空公司職員疏散，據報有最少4人受傷。

中東多國已緊急關閉領空，飛行數據網站顯示，阿聯酋上空已沒有飛機活動；最少145班原定前往杜拜和以色列特拉維夫的飛機，須改飛希臘雅典、土耳其及意大利羅馬。

阿布扎比耶德國際機場受襲片段︰