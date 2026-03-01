美以襲伊朗｜CIA精準定位哈梅內伊與心腹早上開會 以軍獲情報提前空襲

伊朗最高精神領袖哈梅內伊周六(2月28日)在美國與以色列發動的聯合攻擊行動中死亡。《紐約時報》披露，在美國中情局(CIA)精準定位哈梅內伊與多名政府高層在德黑蘭的官邸開會後，以軍獲得相關情報，即提早發動攻擊。 伊朗半官方塔斯尼姆通訊社報道，哈梅內伊周六(28日)清晨在家中辦公室遭空襲身亡。《紐時》披露，美以原定計劃藉掩護在夜間發動攻擊，但在中情局獲取情報，得知德黑蘭政府官邸將於28日上午舉行會議並判定哈梅內伊將出席後，美以軍方便決定改變攻擊時間。

美以襲伊朗｜中情局提供以色列高度精確定位情報 知情者指，中情局將「高精確定位」的情報交給以色列。以軍配備長程且高精準度武器的戰機，隨即於當地時間28日清晨6時許從基地起飛。 在伊朗當地時間上午9時40分左右，長程導彈擊中目標官邸。以色列判定，當時出席會議的包括革命衛隊司令帕克波爾(Mohammad Pakpour)、國防部長納西爾扎德(Aziz Nasirzadeh)、軍事委員會主席夏卡尼(Admiral Ali Shamkhani)、革命衛隊航太部隊指揮官墨沙維(Seyyed Majid Mousavi)以及情報部副部長席拉吉(Mohammad Shirazi)等伊朗高層。官媒伊朗通訊社周日證實夏卡尼、帕克波爾已身亡。

美以襲伊朗｜哈梅內伊與心腹開會後不久即受襲 路透社亦報道，2名美國消息人士及一名知情美國官員披露，美以周六刻意選在哈梅內伊與一眾核心幕僚開會之際，對伊朗發動攻擊。 伊朗消息人士告訴路透社，哈梅內伊周六在一處安全地點與軍事委員會主席夏卡尼等人會面，時間就在空襲開始前不久。

美以襲伊朗｜美國官員：襲擊要出其不意 美國消息人士指，確認哈梅內伊與高層幕僚會面後，美以聯合攻擊行動隨即展開。美國官員亦指，要出其不意，攻擊必須優先鎖定哈梅內伊的位置，因為若不是第一時間下手，哈梅內伊便可能趁機脫逃並匿藏。消息人士則指，原本預期哈梅內伊周六晚上會在德黑蘭開會，但以情報部門取得周六上午有會面行程的消息，因此提前攻擊。 美國總統特朗普表示：「他(哈梅內伊)無法躲避我們的情報及高度精密追蹤系統，在與以色列密切合作下，他，以及與他一同被擊殺的其他領導人，根本無計可施。」

美以襲伊朗｜哈梅內伊繼任人 有關哈梅內伊繼任人安排，伊朗官媒引述該國資深政壇人士莫赫伯(Mohammed Mokhbher)報道，哈梅內伊去世後的過渡期，將由伊朗總統、最高司法首長及憲法監護委員會一名法學家共同主持大局。德黑蘭的中東戰略研究中心高級研究員阿斯拉尼(Abas Aslani)對半島電視台表示，哈梅內伊之死固然會為伊朗帶來重大權力真空，但他建立的基礎設施及政治架構，仍然存在，「這就是為何在他身亡後，仍能看到伊朗對美以作出反擊。這顯示他任內建立的體系，即使他不在世後仍然能運作」。

美以襲伊朗｜伊朗專家會議選出新最高精神領袖 伊朗憲法也針對過渡時期設有規範，直到專家會議選出新的最高領袖為止。雖然沒有具體的遴選時程，但阿斯拉尼預計，伊朗政府會很快啟動程序，以應對目前的困境。