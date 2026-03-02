日本小學館漫畫平台爆醜聞　多名作者將作品下架抗議

日本小學館漫畫配信應用程式「Manga One」（マンガワン）爆發嚴重管理危機，多位連載作者紛紛宣布停止在該平台發布作品。事件起因為一名曾涉及性侵案件被逮捕的漫畫家，換筆名後獲准在平台重新連載，引發其他作家集體強烈抗議。 涉性侵漫畫家 換筆名後重新連載 「Manga One」編輯部於2月27日公開承認，旗下作品《常人假面》（常人仮面）作者「一路一」，實為2020年因違反兒童色情禁條例而被罰款30萬日圓的山本章一。據悉山本章一涉嫌長期侵犯一名未成年少女，造成少女身心受創。

當時山本正在連載的《墮天作戰》（堕天作戦）因此休刊，但他竟在2022年以「一路一」的筆名重新開始連載新作品。編輯部坦承「原作者的錄用判斷及審批機制存在問題」。

然而，編輯部聲明中未提及具體的再發防止對策或原因調查方案，引發平台上眾多漫畫家的質疑。漫畫家蛭塚都在社交平台表示：「關於拙作《再見鑽石》（さよならダイヤモンド），已停止在Manga One平台的配信。」同樣地，漫畫家金本（かねもと）也宣布：「關於小學館《我的兒子似乎轉生異世界了 完整版》（私の息子が異世界転生したっぽい フルver.），已與負責作畫的柴田光（シバタヒカリ）老師取得共識，向平台申請停止配信。」

另外，《魔法少女蒲公英》（魔法少女ダンデライオン）的作者水帆蛙兒（水帆かえる）也公開表示，「已獲得迅速處理，正式結束在Manga One的連載」。漫畫家三角頭（サンカクヘッド）則說明：「Manga One平台上的《我的魔女女兒》（ぼくの魔なむすめ）已停止配信。昨晚看到Manga One發布的聲明後了解事實，決定停止所有章節的配信。這是絕對不能原諒的事件，我認為不只是我，讀者們也無法在Manga One平台上愉快地閱讀漫畫了。」

面對連串抗議，小學館於2月28日發表回應：「性侵犯及一切侵犯人權的行為絕對不被允許。這次關於《常人假面》，因原作者的起用判斷及審批機制存在重大缺失，我們已停止配信及單行本出貨。」聲明中承認「作為公司，這是需要負起管理監督責任的重大事件，我們認識到缺少了人權及法律的意識」。