伊朗局勢｜大馬士革飛上海炒至550萬人民幣？！

美國對伊朗發動軍事行動，伊朗隨即以導彈和無人機報復，中東部分機場遇襲須關閉，航空交通大亂，不少旅客滯留。內地網傳周六(28日)下午從敘利亞首都大馬士革出發，飛往上海的機票炒至550萬人民幣(下同)。網上圖片顯示，機票價格從幾十萬至100多萬，甚至出現數百萬癲價，更高見550萬。網民驚說可以買到樓。

《每日經濟新聞》報道指，有知情人士解釋稱，相信是供應商後台人工操作輸入價格失誤，導致前端展示出現異常，「如果是真的高價票，肯定會讓業務盡快下架，避免影響用戶和輿論」。該人士同時強調，票務平台上的機票價格由供應商自行錄入和銷售，差價由供應商賺取，票務平台僅為展示和交易撮合平台，不會因此獲益，也「沒必要冒著風險去給供應商導流」。