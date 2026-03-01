美以襲伊朗｜大馬士革飛上海炒至550萬人民幣？！

美國對伊朗發動軍事行動，伊朗隨即以導彈和無人機報復，中東部分機場遇襲須關閉，航空交通大亂，不少旅客滯留。內地網傳周六(28日)下午從敘利亞首都大馬士革出發，飛往上海的機票炒至550萬人民幣(下同)。網上圖片顯示，機票價格從幾十萬至100多萬，甚至出現數百萬癲價，更高見550萬。網民驚說可以買到樓。
《每日經濟新聞》報道指，有知情人士解釋稱，相信是供應商後台人工操作輸入價格失誤，導致前端展示出現異常，「如果是真的高價票，肯定會讓業務盡快下架，避免影響用戶和輿論」。該人士同時強調，票務平台上的機票價格由供應商自行錄入和銷售，差價由供應商賺取，票務平台僅為展示和交易撮合平台，不會因此獲益，也「沒必要冒著風險去給供應商導流」。
美以襲伊朗｜經多哈及北京轉機票價逾7萬元
該報道指，2月28日18時10分左右，記者查詢票務平台App發現，2月28日當天大馬士革至上海已無可售航班。而3月1日及之後仍有部分航班在售，其中包含多個高價選項：例如3月1日出發、經多哈及吉隆玻轉機的航班含稅票價近6萬元，經多哈及北京轉機的航班票價超過7萬元，經多哈及廣州轉機的航班票價近7萬元。同時，也有經多哈轉機、票價1萬多元的常規航班，但價格變動十分頻繁。截至18時40分，記者查詢票務平台App發現，已無敘利亞至北京、上海、香港等城市機票。
美以襲伊朗｜未來一星期均無航班
另根據網易報道，記者在旅行網「攜程」APP上搜索大馬士革到上海的機票，2月28日到3月8日已經無法訂票，平台顯示「未找到符合條件的航班」。記者詢問客服網上截圖的「癲價」是否真的，客服查詢頁面顯示2月28日到3月8日確實無航班可選，從3月9日開始有航班，價格為4位數字，3月內最便宜的航班價格為1,899元。對於價格高達百萬是否屬實，客服表示要先進行後台核實。
攜程客服其後來電稱，接下來會完善自身包括內部出票方的內部價格情況，對所有航線進行價格審核，確保價格合理透明，避免出現天價機票。