美以襲伊朗｜特朗普為何決定攻擊伊朗？ 聽國安團隊簡報：高風險高回報 決策過程曝光

為何美國總統特朗普決定攻擊伊朗？路透社引述美國官員報道，美國突襲伊朗前，特朗普聽取國安團隊簡報，簡報直言美軍可能面臨重大傷亡風險，但也強調這次行動可能帶來有利美國的中東地緣政治轉變。 這名美國官員透露，白宮官員向特朗普簡報，形容這次行動「高風險、高回報」，可能為中東地區帶來「世代難逢」的變革機會。特朗普似乎也認同這一觀點，他宣布這次重大戰鬥行動開始時，坦言要冒風險，稱「勇敢的美國英雄可能會失掉性命」，「但我們這麼做不是為了現在，而是為了未來，這是一項崇高的使命」。

美以襲伊朗｜特朗普多次聽取簡報 特朗普國安團隊的簡報，解釋了他為何決定對伊朗採取軍事行動。對伊空襲前，特朗普多次聽取官員簡報，包括中情局局長拉特克利夫、參謀首長聯席會議主席凱恩、國務卿魯比奧及國防部長赫格塞斯。此外，美軍中央司令部司令庫珀2月26日也飛抵華盛頓，參與白宮戰情室討論。 另一名美國官員表示，白宮在行動前已獲知相關風險，包括伊朗可能以導彈對多處美軍基地發動報復襲擊、可能破壞防空系統，以及支持伊朗的武裝力量在伊拉克及敘利亞攻擊美軍。

美以襲伊朗｜專家：衝突可能出現危險的轉折 該官員指出，儘管美國已進行大規模軍事部署，但緊急調派至該區的防空系統仍有其極限，擔心五角大廈的計劃似乎無法保證會出現預期的最終結果。另有專家警告，美、以、伊這場衝突可能出現危險的轉折。 特朗普呼籲伊朗人民推翻政府，但卡內基國際和平基金會的專家格拉耶夫斯基(Nicole Grajewski)認為，特朗普「講就容易」，皆因「伊朗反對派如一盤散沙，目前還不清楚民眾願意在多大程度上挺身反抗」。 襲擊前數星期，特朗普下令在中東進行大規模軍事部署。路透社曾報道，如果總統選擇這樣做，軍事計劃將會針對伊朗發動持續性的攻勢，包括擊殺伊朗高層。

美以襲伊朗｜伊朗有多種報復手段 特朗普最終決定攻擊伊朗，反映他比之前更願意承擔相關風險。受襲後，伊斯蘭革命衛隊威脅將攻擊區內所有美軍基地及美國利益，且報復將持續，直到「敵人被徹底擊敗」。專家警告，伊朗有多種報復手段，除了導彈襲擊，還有無人機攻勢和網絡戰。 美以襲伊朗｜前美國駐以色列大使：這是重大賭注 曾任五角大廈中東事務高級官員、前美國駐以色列大使夏皮羅(Daniel Shapiro)表示，儘管遭美以空襲，德黑蘭仍有能力造成相當程度的損害，「伊朗足以擊中美國基地的彈道導彈數量，遠超過美國擁有的攔截導彈……部分伊朗武器定能突破防線」。他直指，這次空襲「是一場重大賭注」。