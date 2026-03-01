美以襲伊朗｜哈梅內伊心腹拉里賈尼臨危受命 接班人可能是他？

伊朗證實最高領袖哈梅內伊死於美以空襲。伊朗學生通訊社報道，伊朗神職人員、哈梅內伊親信阿拉菲(Alireza Arafi)周日(1日)獲任命為憲法監護委員會法學家，在過渡時期將與總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)及司法總監艾杰(Gholamhossein Mohseni Ejei)共同組成領導委員會(Leadership Council)，暫代最高領袖職務，直到專家會議(Assembly of Experts)選出新的最高領袖為止。 美以襲伊朗｜哈梅內伊高級顧問擔大旗 西方媒體則分析，哈梅內伊生前器重的高級顧問、國家安全委員會秘書拉里賈尼(Ali Larijani)將是伊朗陷入數十年來最危急時期主持大局的關鍵人物。

拉里賈尼現年67歲，曾擔任伊斯蘭革命衛隊指揮官。《紐約時報》指出，今年1月初當伊朗面臨新一輪全國示威潮及美國揚言可能介入時，當時哈梅內伊就倚重拉里賈尼主持政、經、軍要務，拉里賈尼實際上已主導政府管治。 美以襲伊朗｜分析：哈梅內伊完全信任拉里賈尼 過去數月，拉里賈尼的職權愈來愈大，他一面指揮鎮壓示威，一面與俄羅斯等盟友以及卡塔爾、安曼等中東國家接觸，還督導與美國的核談判。同時，包括與美國開戰後的國家管理方案，都是由他主理。

《紐時》引述6名伊朗高層和革命衛隊成員報道，哈梅內伊生前已指示拉里賈尼及少數政軍核心班底制定計劃，確保國家能在美以轟炸，以至他遇刺後能繼續運作。 與德黑蘭關係密切的分析員伊瑪尼(Nasser Imani)指出：「哈梅內伊完全信任拉里賈尼。他認為在此敏感時刻，憑藉拉里賈尼的政治資歷、敏銳頭腦和知識，是主持大局的最合適人選。他之前就依賴拉里賈尼提供有關局勢等的務實建言，現在(受襲後)拉里賈尼角色將極其突出。」

美以襲伊朗｜重要官員設定4道繼任程序

拉里賈尼出身自一個政治及宗教的精英家族，曾任伊朗國會議長12年。2021年他被指派負責與中國磋商一份為期25年、價值數十億美元的全面戰略合作協議。 據上述6人透露，哈梅內伊生前發布一系列指令，包括替每名他任命的重要軍政官員設定4道繼任程序，同時也要各級領導層須提出多達4名接替者，並將決策權下放給一個核心親信圈，以便在與他通訊中斷或他遭殺害後，仍能做出決策。 美以襲伊朗｜拉里賈尼能成為哈梅內伊繼任人嗎？ 去年6月在與以色列的12天戰爭期間，哈梅內伊儘管安全匿藏，但也指定3名可能的繼任人選。這些繼任人的身份從未公開，但可以確認拉里賈尼不在當中，因為他不是資深什葉派神職人員，因而沒有繼任最高領袖的基本資格。但拉里賈尼屬哈梅內伊核心圈，這點毫無疑問。

美以襲伊朗｜拉里賈尼掌管最高決策機構 印度《星期日衛報》(The Sunday Guardian)分析指，拉里賈尼擔任伊朗最高國家安全委員會秘書。該委員會是伊朗國防、核政策及地區戰略方面的最高決策機構，賦予拉里賈尼橫跨各部門、軍方及總統府的事務管轄權。 外交上，拉里賈尼一直是負責伊朗與主要盟國溝通的關鍵人物。他曾前往莫斯科會見俄羅斯總統普京，後來也當上了伊朗首席核談判代表，協助促成2015年的伊朗核協議。