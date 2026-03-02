掌權37年曾避暗殺死劫 哈梅內伊政治架構仍延續

伊朗多間傳媒3月1日報道，最高領袖哈梅內伊、其4名家屬以及多名高級軍官遇害。哈梅內伊1939年出生於伊朗聖城馬什哈德的一個傳統宗教家庭。他早年接受系統的伊斯蘭教育，並在庫姆神學院師從後來領導伊斯蘭革命的霍梅尼。在二十世紀六十至七十年代的動蕩時期，他曾因參與反政府活動被捕入獄6次。
在伊朗伊斯蘭革命過程中，哈梅內伊被任命為革命委員會成員。巴列維王朝被推翻後，他被任命為國防部副部長，並一度兼任革命衛隊司令，後來又被指定為德黑蘭市禮拜五禱告領拜人。1981年6月，他在一次演講中遭遇暗殺，雖倖免於難，但右臂永久傷殘。同年10月，他當選伊朗總統，並連任至1989年。作為總統，他帶領國家經歷了兩伊戰爭。
1989年6月，霍梅尼逝世。在伊朗專家會議的推舉下，哈梅內伊接任最高領袖。他主張發展國防與核計劃，並在中東多國扶持「抵抗陣線」，以擴大伊朗的地緣影響力。面對嚴厲的國際制裁與國內經濟壓力，他提出「抵抗型經濟」戰略，力求推動實現國家自給自足。
有關哈梅內伊繼任人安排，伊朗官媒引述該國資深政壇人士莫赫伯(Mohammed Mokhbher)稱，哈梅內伊去世後的過渡期，將由伊朗總統、最高司法首長及憲法監護委員會一名法學家共同主持大局。德黑蘭的中東戰略研究中心高級研究員阿斯拉尼(Abas Aslani)對半島電視台表示，哈梅內伊之死固然會為伊朗帶來重大權力真空，但他建立的基礎設施及政治架構，仍然存在，「這就是為何在他身亡後，仍能看到伊朗對美以作出反擊。這顯示他任內建立的體系，即使他不在世後仍然能運作」，但國內局勢或走向混亂。