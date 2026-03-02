掌權37年曾避暗殺死劫 哈梅內伊政治架構仍延續

伊朗多間傳媒3月1日報道，最高領袖哈梅內伊、其4名家屬以及多名高級軍官遇害。哈梅內伊1939年出生於伊朗聖城馬什哈德的一個傳統宗教家庭。他早年接受系統的伊斯蘭教育，並在庫姆神學院師從後來領導伊斯蘭革命的霍梅尼。在二十世紀六十至七十年代的動蕩時期，他曾因參與反政府活動被捕入獄6次。

在伊朗伊斯蘭革命過程中，哈梅內伊被任命為革命委員會成員。巴列維王朝被推翻後，他被任命為國防部副部長，並一度兼任革命衛隊司令，後來又被指定為德黑蘭市禮拜五禱告領拜人。1981年6月，他在一次演講中遭遇暗殺，雖倖免於難，但右臂永久傷殘。同年10月，他當選伊朗總統，並連任至1989年。作為總統，他帶領國家經歷了兩伊戰爭。