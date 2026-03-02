阿布扎比機場受襲 一亞洲旅客亡7人傷 杜拜帆船酒店遭伊朗無人機擊中起火

伊朗報復美國和以色列襲擊，向其他中東國家發射導彈和出動無人機攻擊。杜拜著名地標帆船酒店(Burj Al-Arab hotel)遭伊朗無人機擊中起火。中東航空樞紐的杜拜國際機場前日遭伊朗無人機襲擊，導致4人受傷；阿布扎比耶德國際機場(Zayed International Airport)亦受襲，造成一名亞洲公民死亡、7人受傷。 片段可見帆船酒店底部冒出火光，杜拜當局稱，無人機遭攔截爆炸，碎片擊中該酒店。較早時，杜拜棕櫚島的費爾蒙酒店(Fairmont The Palm)酒店附近上空亦冒濃煙。有報道指涉及伊朗的飛彈碎片，導致酒店入口附近發生火警；亦有報道稱該酒店是遭伊朗自殺式無人機擊中，造成4人受傷送院。該酒店受西方旅客歡迎，目擊者稱看到救護車趕到現場。

英遊客沒料「世上最安全城市」受襲 剛抵達杜拜的英國網紅威爾貝利當時正坐在酒店的泳池邊，他說：「那離我們只有幾米遠……我的天哪，就在我們正上方，我無語了。在世界上最安全的城市裡(發生這種事)」。 另一名英國女子薩曼莎稱看到飛彈從她頭頂飛過，當時距離酒店約26公里，「太恐慌了，徹底恐慌。我看到它從我頭頂飛過」，「我怕得要死，導彈的任何一小塊碎片都可能落到我們大樓頂上」。 據報一名來自台灣的旅客，在上述酒店受襲時身在棕櫚島觀景台附近的餐廳，他指店內的人非常驚慌，有人怕得尖叫，他及友人連忙逃出室外，「我們連剛點的漢堡都沒拿，就本能地往外逃」。他稱其後想返回餐廳取回個人物品，但見餐廳及附近店舖已關門，而現場交通癱瘓，他們只好徒步返回酒店。伊朗無人機也擊中巴林一棟住宅高樓，產生巨大火球。

中東航空樞紐的杜拜國際機場前日亦遭伊朗無人機襲擊，導致4人受傷。片段可見通道布滿濃煙，有天花掉下，碎片四散，民眾急忙逃離。科威特的機場也遭無人機擊中冒煙，造成民眾受傷。阿布扎比耶德國際機場受襲，同樣涉及伊朗無人機。中東多國已緊急關閉領空，飛行數據網站顯示，阿聯酋上空已沒有飛機活動；最少145班原定前往杜拜和以色列特拉維夫的飛機，須改飛希臘雅典、土耳其及意大利羅馬。 內地遊客滯留杜拜︰沒想過戰爭離自己這麼近

內媒報道，大批內地民眾因航班停飛而滯留杜拜。一名來自浙江衢州的姓曾女遊客，稱她加入了回國受阻的旅客通訊群組，看到群組內有337人，而陸續還有人加入，可見滯留同胞眾多。她表示，本月24日抵達杜拜，而美以28日一襲擊伊朗，即日航班便取消，她改買3月2日機票，但未知能否順利離開。她說今次是自己首次聽到攔截導彈爆炸聲，對此震驚不已，沒想過戰爭會「離自己這麼近」。