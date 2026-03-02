美挑起中東戰火 伊朗空襲狂炸鄰國 報復最高領袖哈梅內伊被殺

美國和以色列聯合攻擊伊朗令中東陷混亂，伊朗昨日凌晨證實86歲的最高領袖哈梅內伊身亡，還有其女兒、女婿、孫女和媳婦等4名親屬均死於攻擊中，多名高級軍官包括伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維、伊斯蘭革命衛隊總司令帕克普爾、國防委員會秘書沙姆哈尼，以及國防部長納西爾扎德也喪生。美以行動挑起伊朗怒火，德黑蘭昨升起「報復紅旗」，中東可說是陷入「戰火」中。伊朗除向以色列發炮報復，還空襲與美國關係友好的鄰國及位處在當地的美軍設施，包括科威特、阿聯酋、巴林、卡塔爾和伊拉克，甚至美伊談判中間人阿曼及沙特阿拉伯首都利雅得昨也傳出爆炸聲。伊朗稱有逾200人死於美以空襲，以色列、阿聯酋和科威特亦傳出傷亡。美以空襲加上伊朗報復行動，對全球船運、航空旅遊以至石油產業均帶來衝擊，

伊朗最高領袖哈梅內伊

美國官員指約40名伊朗官員死亡，任內大力反美的前總統艾哈邁迪內賈德昨也傳出遇襲身亡。伊朗新聞和通訊事務官員昨在社交網發文強調，伊朗總統佩澤希齊揚「平安、非常安全」。以軍昨發表聲明證實，根據準確情報，以色列空軍上周六針對哈梅內伊發動「精準、大規模行動」。當時，哈梅內伊與多名高級官員一同身在德黑蘭市中心的核心領導層建築物內。另據伊朗方面消息，哈梅內伊在其辦公室與軍事指揮官開會時遇襲，佩澤希齊揚未出席此次會議。

佩澤希齊揚發表聲明，對哈梅內伊遇害表示沉痛哀悼，並強調伊朗將追究相關責任。聲明將哈梅內伊的遇害形容為對伊斯蘭世界的重大挑戰。哈梅內伊大批支持者昨在德黑蘭集會悼念，但與此同時部分伊朗城市有民眾上街慶祝其死訊，包括德黑蘭附近城市卡拉季。伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼表示，伊朗臨時領導委員會將於3月1日成立。

伊朗小學中彈148死 美軍3死5傷 伊朗傳媒稱，霍爾木茲甘省米納蔔市一所小學周六遭導彈襲擊，至昨日增至148人死亡，另有95人受傷。伊朗革命衛隊揚言，伊朗武裝部隊開始「史上取猛烈的進攻行動」，目標是以色列和美國的基地。革命衛隊昨表示，襲擊了區內27個美國軍事基地，以及以色列軍隊位於哈基里亞的總司令部和特拉維夫的大型國防工業園區等。革命衛隊昨又稱，向美國航母林肯號發射了4枚彈道導彈。伊朗亦有消息指，伊拉克北部的一處美軍基地昨遭到攻擊。美軍昨表示，3人在行動中陣亡，5人受重傷。

伊朗空襲除了擊中美軍設施，同時亦擊中區內的住宅大樓和豪華酒店。杜拜包括地標帆船酒店在內有兩間酒店遭擊中起火，巴林則有高級住宅大樓和酒店受波及。杜拜國際機場、阿聯酋另一城市阿布扎比機場，以及科威特等地機場亦受襲。阿聯酋稱，最少3人死亡、58人受傷，科威特則最少1死32傷。以色列中部城市貝特謝梅什昨遭伊朗導彈擊中，造成8死28傷。杜拜昨續受到攻擊，已關閉的機場再冒出黑煙。 中國呼籲停止打擊 土耳其和俄羅斯等譴責美以行動，外交部發言人則稱，中方高度關切美以軍事打擊伊朗，指伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時稱，美以公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，這些行為都違反了國際法和國際關係基本準則。英國、法國和荷蘭等敦促各方克制，防止局勢進一步升級。外交部呼籲中國公民盡快離開伊朗，包括陸路入境亞美尼亞、阿塞拜疆、土耳其和伊拉克等。

美國視行動勝利 中東卻陷混亂 美國周六發動代號為「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)的攻擊。白宮公開照片，揭示總統特朗普在佛州海湖莊園內監控對伊朗軍事打擊的實況。中情局長拉特克利夫向特朗普簡報戰情，旁邊坐著國務卿魯比奧，白宮幕僚長威爾斯和美軍參謀長聯席會議主席凱恩也在場。有分析指，白宮視哈梅內伊被殺為行動勝利，但中東卻陷入未知的混亂。特朗普呼籲伊朗人民推翻政府，但卡內基國際和平基金會的專家格拉耶夫斯基認為，特朗普「講就容易」，皆因「伊朗反對派如一盤散沙，目前還不清楚民眾願意在多大程度上挺身反抗」。路透社引述美國官員報道，白宮官員向特朗普簡報，形容這次行動「高風險、高回報」，可能為中東地區帶來「世代難逢」的變革機會。特朗普似乎也認同這一觀點，他宣布這次重大戰鬥行動開始時，坦言要冒風險，稱「勇敢的美國英雄可能會失掉性命」，「但我們這麼做不是為了現在，而是為了未來，這是一項崇高的使命」。報道指，儘管美國已進行大規模軍事部署，但緊急調派至該區的防空系統仍有其極限，擔心五角大廈的計劃似乎無法保證會出現預期的最終結果。另有專家警告，美、以、伊這場衝突可能出現危險的轉折。