伊朗局勢｜特朗普料軍事行動需時4星期 美軍3死5傷恐再有人殉職

美國和以色列聯手對伊朗發動名為「史詩怒火」(Epic Fury)的大規模軍事行動，伊朗最高領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)遇害身亡。美國戰爭部表示，對伊朗行動已經造成3名美軍成員陣亡、5人身受重傷。美國及以色列對伊朗的軍事行動持續，伊朗首都德黑蘭周日入夜後再傳出爆炸聲。美國總統特朗普說，行動會持續至達成所有目標為止。

伊朗總統佩澤希齊揚宣布，臨時領導委員會今日開始工作，直至選舉出新的最高領袖，伊朗外長阿拉格齊透露，新的最高領導人將在一、兩日內選出。伊朗政府宣布，全國哀悼40天，公共機構停運7天。