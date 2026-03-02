熱門搜尋:
國際
出版：2026-Mar-02 09:43
更新：2026-Mar-02 09:43

伊朗局勢｜特朗普料軍事行動需時4星期 美軍3死5傷恐再有人殉職

美以襲伊朗，特朗普料軍事行動需時4星期，美戰爭部：美軍3死5傷。(AP)

美以襲伊朗，特朗普料軍事行動需時4星期，美戰爭部：美軍3死5傷。(AP)

美國和以色列聯手對伊朗發動名為「史詩怒火」(Epic Fury)的大規模軍事行動，伊朗最高領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)遇害身亡。美國戰爭部表示，對伊朗行動已經造成3名美軍成員陣亡、5人身受重傷。美國及以色列對伊朗的軍事行動持續，伊朗首都德黑蘭周日入夜後再傳出爆炸聲。美國總統特朗普說，行動會持續至達成所有目標為止。

伊朗總統佩澤希齊揚宣布，臨時領導委員會今日開始工作，直至選舉出新的最高領袖，伊朗外長阿拉格齊透露，新的最高領導人將在一、兩日內選出。伊朗政府宣布，全國哀悼40天，公共機構停運7天。

特朗普在社交平台發放影片，講述對伊朗行動的最新進展，形容行動對於消滅擁有核武的恐怖政權，是完全必要和正確，目前作戰行動仍在全力進行中，會持續到所有目標實現為止，有關的威脅將不會繼續存在。他敦促伊朗伊斯蘭革命衛隊和軍警放下武器投降，否則必死無疑，不會有好下場。他又指，自己兌現了協助伊朗人民的承諾，呼籲伊朗的民眾把握現有的時機，勇敢奪回國家。在戰爭的前景上他發出了不同的信號，一方面表示願意和德黑蘭談判，另一方面又表示要全力繼續開戰直至對方軍隊投降，至於持續時間他的估計是4星期。

2026年3月1日，福特號航空母艦。(AP) 2月28日，伊朗德黑蘭發生爆炸。(AP) AP26060190153803 伊朗以導彈還擊，以色列特拉維夫受襲。(美聯社) 伊朗以導彈還擊，以色列特拉維夫受襲。(美聯社) 伊朗以導彈還擊，以色列特拉維夫受襲。(美聯社) 在北京，外交部發言人表示，中方高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重，中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級。 AP26059830039913 (1) 美以襲伊朗

已擊沉伊朗9艘軍艦

五角大廈發表聲明，指「史詩怒火」行動造成3名美國軍人陣亡、5人重傷，主要作戰行動仍在繼續，美方回應行動持續進行中，另有數人受到輕微彈片傷和腦震盪。特朗普在社交平台指，美軍已擊沉伊朗9艘軍艦，伊朗海軍總部基本上被摧毀，餘下的軍艦很快亦會沉入海底。對於衝突以來有3名美軍陣亡，特朗普形容他們是偉大的人，並預料會繼續有軍人殉職。

