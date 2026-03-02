網紅晚安小雞柬埔寨刑滿卻無法離境 團隊FB貼文稱「等待歸巢」

因自導自演詐騙園區假影片而入獄的網紅「晚安小雞」，於2024年在柬埔寨拍攝遭擄至詐騙園區受虐的造假內容，事發後遭當地警方逮捕並判刑2年，如今刑期屆滿，他的Facebook粉絲團小編出Post說明現況。

回家日期待定

晚安小雞的營運團隊於2月27日在粉絲專頁發文，分享他兩年前剛踏上柬埔寨土地的照片，感慨寫道：「當時還不曉得因一個錯誤決定而招致牢獄之災」。在他即將結束服刑之際，團隊同步向網民徵詢對晚安小雞的意見與建議，希望協助他未來調整方向。隨後營運人員在評論區回覆眾人最關心的議題，即他是否已經出獄回家？答案是目前人仍在柬埔寨境內，因當地法律或行政手續問題滯留，回家的日期尚無法確定。