網紅晚安小雞柬埔寨刑滿卻無法離境 團隊FB貼文稱「等待歸巢」

因自導自演詐騙園區假影片而入獄的網紅「晚安小雞」，於2024年在柬埔寨拍攝遭擄至詐騙園區受虐的造假內容，事發後遭當地警方逮捕並判刑2年，如今刑期屆滿，他的Facebook粉絲團小編出Post說明現況。
回家日期待定
晚安小雞的營運團隊於2月27日在粉絲專頁發文，分享他兩年前剛踏上柬埔寨土地的照片，感慨寫道：「當時還不曉得因一個錯誤決定而招致牢獄之災」。在他即將結束服刑之際，團隊同步向網民徵詢對晚安小雞的意見與建議，希望協助他未來調整方向。隨後營運人員在評論區回覆眾人最關心的議題，即他是否已經出獄回家？答案是目前人仍在柬埔寨境內，因當地法律或行政手續問題滯留，回家的日期尚無法確定。
該則貼文迅速引發熱議，短時間內湧入數百則回應。少數支持者展現包容態度，留言「我的雞蛋糕還留著，小雞在哪我就在哪」，期盼他出獄後延續過往幽默冒險的創作風格，並強調：「真實呈現就好，不需要造假或靈異元素」，不過更多網民對其欺騙行為深感失望，嚴厲譴責這種做法辜負了粉絲的支持，更造成社會資源的浪費，甚至懷疑他出獄後能否真正悔改，直指「有第一次就會有第二次」。
先前晚安小雞的粉專曾公開他親筆撰寫的獄中書信，信中表達對大家的思念之情，也透露內心的不安，特別擔心抵達桃園機場時會被執法人員銬上手銬帶走，甚至向「Police大人」喊話，請求別讓場面太難看。信件中也呈現出他個性上的轉變與對前途的徬徨，這2年的牢獄生活讓他變得畏懼人群且情緒低落，每日只能與書籍相伴，內心深感「擱淺」，對於這一切他誠摯地向家人、支持者及所有受到波及的人致歉，坦承自己虧欠太多。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章