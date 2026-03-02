男警停屍間偷拍女死者藏500張裸照　坦言為性慾(有片)

日本東京警界爆出震驚社會的駭人醜聞。警視廳在上周五(2月27日)通報一宗懲處案，綾瀬警署一名52歲男巡査部長涉嫌在長達13年間，於多處警署停屍間內擅自拍攝超過20名女性死者的裸照，並將多達500張影像存入個人裝置帶回家中。警視廳認定其行為嚴重損害死者尊嚴，已正式對其處以懲戒免職。

綜合報道，涉事52歲男巡查部長於2009年至2022年間，在赤羽、城東、府中等警署擔任鑑識人員期間，於進行驗屍工作時，以私人手機偷拍約20名安置於警署停屍間的非自然死亡女性裸體遺體，並將影像資料帶回家中。警方在其住處扣押的硬碟中，發現了約500張涉及女性死者裸體的影像數據。該名巡査部長面對偵訊時，供稱此舉是為了「滿足性慾」。