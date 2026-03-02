芭堤雅中國男召妓遭變性人洗劫　全裸衝出房間求助(有片)

泰國知名觀光城市芭堤雅1名中國男遊客，疑遭跨性別工作者襲擊並洗劫。根據案發現場的監視器畫面，可看到該名男遊客全身赤裸衝出酒店房間，在走廊狂奔求助。警方事後拘捕1名涉案的跨性別女性，並指出近期該地區已接連發生多宗針對觀光遊客的案件。

綜合報道，一名中國籍男遊客上月初在芭堤雅，將一名跨性別性工作者帶返酒店房間進行性交易，然而約10分鐘後，該名男子被拍到一絲不掛衝出房門，在酒店走廊奔跑，試圖遮掩私處並向大堂櫃檯職員求助，據指，男子在房內遭兩名女子襲擊，搶走1萬泰銖(約2,520港元)以及一部iPhone 15 Pro Max手機。警方調查後鎖定20歲的跨女Atikhun Mueangmungkhun，並於2月26日在一處分租房內將他拘捕，當時他與另外4名女子同住。Mueangmungkhun起初否認涉案，在警方展示清楚拍下其容貎的監視器畫面後才坦承犯行，被依「夜間持械或兩人以上共同犯案之搶劫罪」移送法辦。