大婆睇YouTube自製炸彈　藏小三車底引爆(有片)

泰國一名38歲人妻發現丈夫外遇後，竟以極端手段處理，她僱用2名男同事，透過影片分享平台YouTube自學製作土製炸彈，並放置於小三車底，企圖將情敵炸死。詎料炸彈只有部分引爆，僅造成車輛輕微損傷，目標人物毫髮無損，3名疑犯最終被警方拘捕。
綜合報道，事發於去年12月24日清晨，警方接獲一名女司機報案，指自己的汽車底部掉落不明物體，隨後在路面爆炸。警方會同爆裂物處理小組(EOD)調查，發現不明物體是一個由4個玻璃瓶組裝而成的土製炸彈，事件中只有其中1個瓶子成功引爆。警方指，爆炸物被安裝在汽車油箱位置，採用遙控器引爆。由於裝置未能完全引爆，僅對車身造成輕微破壞，受害人則平安無事。警方經過2個多月的追查，鎖定38歲人妻Kasama及其2名懷疑共犯、34歲男子Somkid和Thinnawat，在上周三(2月25日)分別在春武里府和羅勇府將3人拘捕。
人妻認定受害人就是第三者 萌生報復念頭
警方在搜查3名疑犯住所期間，檢獲疑似用於引爆的遙控裝置、犯案使用的車輛，以及其他合共20件相關證物。Kasama向警方坦承犯罪，她表示，是因為發現丈夫不忠，並認定受害人就是第三者，因此心生報復念頭。根據Kasama的供述，她先指使Thinnawat在被害人車輛上安裝追蹤器，掌握對方行蹤後，她與Somkid透過觀看YouTube影片自學爆炸品製作技術。隨後兩人駕駛一輛掛有偽造車牌的租賃車輛，前往受害人停車地點，將爆炸裝置安裝在受害人的車底。3名疑犯目前面臨殺人未遂、涉及製造危及他人或財產的爆炸行為、非法持有爆裂裝置等多項指控。