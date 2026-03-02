大婆睇YouTube自製炸彈　藏小三車底引爆(有片)

泰國一名38歲人妻發現丈夫外遇後，竟以極端手段處理，她僱用2名男同事，透過影片分享平台YouTube自學製作土製炸彈，並放置於小三車底，企圖將情敵炸死。詎料炸彈只有部分引爆，僅造成車輛輕微損傷，目標人物毫髮無損，3名疑犯最終被警方拘捕。

綜合報道，事發於去年12月24日清晨，警方接獲一名女司機報案，指自己的汽車底部掉落不明物體，隨後在路面爆炸。警方會同爆裂物處理小組(EOD)調查，發現不明物體是一個由4個玻璃瓶組裝而成的土製炸彈，事件中只有其中1個瓶子成功引爆。警方指，爆炸物被安裝在汽車油箱位置，採用遙控器引爆。由於裝置未能完全引爆，僅對車身造成輕微破壞，受害人則平安無事。警方經過2個多月的追查，鎖定38歲人妻Kasama及其2名懷疑共犯、34歲男子Somkid和Thinnawat，在上周三(2月25日)分別在春武里府和羅勇府將3人拘捕。