小黑貓長出一對「小翅膀」爆紅　吸引大批網民爭住養(有片)

和其他顏色的貓相比，黑貓的領養率非常低；外國曾有研究顯示，收容所被安樂死的貓咪，大多是黑貓。不知道是不是獲得上天的眷顧，美國阿拉巴馬州一隻小黑貓，因為罕見基因突變導致牠擁有特殊的4耳造型，看去就如取朵多長出一對「小翅膀」，曝光在網上立即爆紅，吸引大量民眾申請收養。

綜合報道，阿拉巴馬州被動物收容所Kitty Kat Haven and Rescue早前發佈相片，介絕一隻叫「Dobby」的7個月大的小黑貓，因為罕見的基因突變，讓牠出生時除了2隻耳朵，還多長出了2個耳廓，雖然擁有4個耳朵，額外的耳廓並不影響到牠的聽力。目前在動物寄養中心負責照顧Dobby的職員Stephanie Brown表示，Dobby因為基因問題，除了擁有特殊的4耳，尾巴又短又捲，還有下顎突出等特徵，此外，還需要籌集資金，讓牠接受矯正嚴重齙牙問題手術。