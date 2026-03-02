伊朗局勢｜封鎖霍爾木茲海峽 專家嘲伊朗「因怕死而自殺」阻石油航運對全球經濟有何負面影響？

美國與以色列聯手空襲伊朗後，伊斯蘭革命衛隊宣布封鎖霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)，並會擊沉通過海峽的油輪，英國海事貿易行動辦公室(UKMTO)通報，周日(1日)該水域至少3艘船隻遭到攻擊。專家指出，若德黑蘭持續封鎖這條作為石油進出的重要海上通道，無疑是「拿石頭砸自己腳」，最終恐將自傷。 伊朗國營電視台報道，一艘油輪在試圖非法通過霍爾木茲海峽時遭擊中下沉，暫不清楚該油輪是否為UKMTO報告中的其中一艘船。曾斡旋美伊談判的阿曼表示，杜庫姆(Duqm)商業港口以及有近岸的油輪遭到無人機攻擊。然而有歐盟官員指，伊朗仍未正式公布封鎖霍爾木茲海峽。

伊朗局勢｜為何霍爾木茲海峽具關鍵性？ 霍爾木茲海峽位於伊朗與阿曼穆桑代姆(Musandam)之間，是波斯灣通往國際海域及全球市場的唯一通道，是全球最重要的石油運輸地點。全球約20%石油及三分一液化天然氣經霍爾木茲海峽航運，美以聯手擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊後，霍爾木茲海峽局勢急劇升溫，令外界憂慮全球油價恐遭衝擊。 聯合國海事機構促請航運公司「保持最大警惕」，並「避免經過受影響區域」。丹麥航運巨頭「馬士基」(Maersk)、地中海航運(MSC)及赫伯羅德輪船(Hapag-Lloyd)已全面暫停通行霍爾木茲海峽。其中，總部在日內瓦的地中海航運已通知其在波斯灣的船隻前往安全地方暫避，並暫停全球所有運往中東的貨物訂艙。馬士基已將所有船隻改道非洲好望角，繞過蘇彝士(又稱蘇伊士)運河以及曼德海峽。

伊朗局勢｜國際油價恐飆至每桶120美元以上 只有沙特阿拉伯和阿聯酋擁有可繞過霍爾木茲海峽的輸油管道，但運量僅為經該海峽運輸原油的一小部分。Kpler分析師Homayoun Falakshahi警告，若戰爭持續，國際油價可能飆升至每桶120美元以上，此價格多年未見。 石油輸出國組織與盟國(OPEC+)周日將4月產量配額增至每日20萬6,000桶，但Rystad Energy分析師Jorge Leon認為，「若石油無法通過霍爾木茲海峽，每日增產20.6萬桶對於舒緩市場壓力幾乎無濟於事」。 美國能源情報管理局資料顯示，超過80%經霍爾木茲海峽運輸的石油和天然氣流向亞洲市場，包括伊朗的出口石油，90%由中國購買。

伊朗局勢｜市場 恐慌累事 國際危機組織(ICG)伊朗計劃總監Ali Vaez指出，封鎖霍爾木茲海峽一夜間便妨礙全球約五分一石油貿易，不僅導致油價飆升，價格更會因市場「恐慌」而猛漲。他指，投資市場的「震驚」遠超於能源市場之外，未來短短數周內，可能出現資金收緊、通脹升溫以及脆弱經濟加速步向衰退的情況。 伊朗局勢｜伊朗自食其果？ Vaez形容，若伊朗全面封鎖霍爾木茲海峽，「無異於因為怕死而自殺」，封鎖水道「將疏遠伊朗最重要的經濟夥伴中國，中國約有25%能源需求依賴波斯灣進口」。

他認為，伊朗可能效法也門胡塞武裝(Houthis)，攻擊通過霍爾木茲海峽的特定船隻，這將「推高保險費和全球能源價格」。 伊朗局勢｜對全球經濟有何影響？ 伊朗封鎖霍爾木茲海峽對全球經濟有可影響？經濟分析師指，任何妨礙經霍爾木茲海峽運輸能源的舉動，都會對全球經濟造成衝擊，推高燃料及生產成本。英國Capital Economics氣候及商品經濟分析師Hamad Hussain指出，對全球經濟而言，油價持續上升，將加劇通脹壓力，「若國際油價升至每桶100美元，且維持在這水平一段時間，全球通脹便可能再上升0.6至0.7%，此外天然氣價格亦會上漲。他指出，這恐導致主要中央銀行貨幣寬鬆步伐放緩，特別是在新興市場，那裡的決策者傾向對商品價格的波動更加敏感。