伊朗局勢｜科威特：數架美軍戰機「墜落」 機師安全 (更新)

美國和以色列今日(2日)連續第三日對伊朗發動攻擊，伊朗繼續反擊以色列及區內美國目標，一架美軍F-15戰機在科威特上空，疑遭友軍意外擊落，機師及時逃生獲救，科威特及美國官方暫未就此做出回應。亦有報道指，美國駐科威特大使館附近冒出濃煙，有指是遭無人機擊中。使館指科威特上空持續面臨飛彈和無人機攻擊威脅，敦促民眾不要前往該處，並尋找掩護。
F-15戰機疑遭友軍誤擊墜毀 機師及時逃生
路透社引述科威特國防部指有數架美軍戰機「墜落」，飛行員全部獲救送院，目前情況穩定，已就事件與美軍協調，事故原因正在調查。伊朗方面證實，擊落一架試圖入侵伊朗的美軍F-15戰機。
美使館旁冒濃煙 疑遭無人機擊中
事發於周一早上，外媒指涉事F-15戰機在科威特空域墜毀，社交平台流傳影片可見戰機尾部起火下墜，機師及時彈射跳傘逃生，安全着陸後由當地民眾救走，躺在一輛車的後尾箱，相信是被送往醫院，目前未知意外原因，但有報道指戰機可能遭愛國者防空導彈意外擊落。
科威特綜合石油工業公司（KIPIC）稱，戰機碎片落在一間煉油廠範圍內，兩名工人受傷。
美國與巴林、約旦、科威特、卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋六個海灣國家發表聯合聲明，強烈譴責伊朗發動導彈和無人機襲擊，批評伊朗的行動代表著危險的升級，危及平民安全，這些國家同時重申他們的自衛權。
AN AMERICAN PATRIOT BATTERY MAY HAVE JUST SHOT DOWN AN AMERICAN F-15— Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) March 2, 2026
A U.S. F-15E Strike Eagle crashed in Kuwait on March 2 during Operation Epic Fury. The pilot ejected safely with apparent injuries according to Republic World and SSBCrack, which published video of the aviator… pic.twitter.com/YMJhUorak9