伊朗局勢｜科威特：數架美軍戰機「墜落」 機師安全 (更新)

美國和以色列今日(2日)連續第三日對伊朗發動攻擊，伊朗繼續反擊以色列及區內美國目標，一架美軍F-15戰機在科威特上空，疑遭友軍意外擊落，機師及時逃生獲救，科威特及美國官方暫未就此做出回應。亦有報道指，美國駐科威特大使館附近冒出濃煙，有指是遭無人機擊中。使館指科威特上空持續面臨飛彈和無人機攻擊威脅，敦促民眾不要前往該處，並尋找掩護。

F-15戰機疑遭友軍誤擊墜毀 機師及時逃生

路透社引述科威特國防部指有數架美軍戰機「墜落」，飛行員全部獲救送院，目前情況穩定，已就事件與美軍協調，事故原因正在調查。伊朗方面證實，擊落一架試圖入侵伊朗的美軍F-15戰機。







