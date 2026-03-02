熱門搜尋:
國際
出版：2026-Mar-02 14:47
更新：2026-Mar-02 14:47

伊朗局勢｜美軍F-15戰機科威特疑遭友軍誤擊墜毀　機師及時逃生 (有片)

一架美軍F-15戰機在科威特上空，疑遭友軍意外擊落，機師及時逃生獲救(X)

adblk4

美國和以色列今日(2日)連續第三日對伊朗發動攻擊，伊朗繼續反擊以色列及區內美國目標，一架美軍F-15戰機在科威特上空，疑遭友軍意外擊落，機師及時逃生獲救，科威特及美國官方暫未就此做出回應。亦有報道指，美國駐科威特大使館附近冒出濃煙，有指是遭無人機擊中。使館指科威特上空持續面臨飛彈和無人機攻擊威脅，敦促民眾不要前往該處，並尋找掩護。

美使館旁冒濃煙 疑遭無人機擊中

事發於周一早上，外媒指涉事F-15戰機在科威特空域墜毀，社交平台流傳影片可見戰機尾部起火下墜，機師及時彈射跳傘逃生，安全着陸後由當地民眾救走，躺在一輛車的後尾箱，相信是被送往醫院，目前未知意外原因，但有報道指戰機可能遭愛國者防空導彈意外擊落。

科威特綜合石油工業公司（KIPIC）稱，戰機碎片落在一間煉油廠範圍內，兩名工人受傷。

