伊朗局勢｜挑機特朗普？五角大廈：無情報顯示伊朗會先發制人攻美

路透社引述兩名知情人士報道，特朗普政府官員周日(1日)在閉門簡報中向國會幕僚承認，並無情報顯示伊朗計劃先發制人攻擊美軍。政府官員對國會如此「坦白」，似乎削弱了政府高層不久前為這場戰爭辯護的其中一個核心論點。 華府高層上周六才告訴記者，總統特朗普決定發動攻擊，部分是因為有跡象顯示，伊朗可能在中東地區「或許以先發制人的方式」攻擊美軍。一名官員指，特朗普不會「坐視不理，讓該地區的美軍遭到攻擊」。 伊朗局勢｜五角大廈簡報逾90分鐘

白宮發言人約翰遜較早前表示，五角大廈官員就進行中的伊朗空襲行動，向參眾兩院多個國安委員會的共和、民主黨幕僚進行超過90分鐘的簡報。兩名知情者向路透社表示，政府官員在簡報中強調，伊朗的彈道導彈與其在區域內的武裝力量對美國利益構成即時威脅，但並無情報顯示伊朗會先攻擊美軍。 特朗普表示，這場預計持續數周的軍事行動，旨在確保伊朗無法擁有核武、遏制其導彈計劃，並消除對美國及其盟友的威脅。他也呼籲伊朗人民群起推翻政府。

伊朗局勢｜民主黨斥為「選擇性戰爭」 民主黨人批評特朗普發動「選擇性戰爭」，質疑他為何放棄與伊朗的核談判。調停國阿曼近日曾指談判仍有希望。 特朗普指控伊朗即將具備以彈道導彈攻擊美國的能力，但未有提出相關證據。知情者指，美國情報報告並未支持特朗普的導彈威脅論，他的說法似乎誇大。