伊朗局勢｜近10萬英國人受困中東求助 英國準備二戰後最大規模撤僑

美以聯合攻擊伊朗加上伊朗空襲報復，導彈和自殺式無人機橫飛下，中東多國關閉領空，大批旅客滯留在當地。英國《每日郵報》稱，英政府準備協助受困英國人離開，已有近10萬人向外交部登記。這將是英國在二戰後和平時期最大規模撤僑行動。

期望撤走的英國人包括在當地工作、度假或轉機的。外相顧綺慧周一稱，伊朗襲擊波斯灣國家的酒店和機場，當地約30萬英國公民受到威脅。報道指，首相施紀賢和其大臣據了解正制定應急方案，包括從阿聯酋、巴林、科威特、卡塔爾和沙特阿拉伯撤走英國僑民，已有9.4萬人向外交部登記。顧綺慧稱，公民登記他們所在位置，一旦撤離行動展開會接觸他們。對上一次英國大規模撤僑，是在2021年8月塔利班奪取阿富汗政權時，撤走超過1.5萬名英國公民。