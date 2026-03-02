伊朗局勢｜哈梅內伊身亡能否促成伊朗變天？美官員多抱懷疑 革命衛隊取向成關鍵

伊朗最高領袖哈梅內伊遭擊殺後，美國政府高層對這場軍事行動能否在短期內促成伊朗變天，多仍抱持懷疑。 發動攻擊前後，總統特朗普及其他華府官員都曾暗示，推翻伊朗政權是今次軍事行動的幾大目標之一。特朗普周日(1日)在自家社交平台「Truth Social」發布影片，表示：「我呼籲所有渴望自由的伊朗愛國者把握這一刻……奪回你們的國家。」 伊朗局勢｜伊朗在短期內會否變天？ 但3名熟悉美國情報的官員向路透社表明，他們高度懷疑在伊朗遭鎮壓受創的反對派能否推翻自1979年以來掌權的神權威權體制。受訪官員當中，沒人完全排除伊朗政權倒台的可能，但他們認為，短期內這種可能性極低，甚至不太可能發生。

伊朗正遭受美以大規模空襲，造成哈梅內伊等多名政府要員死亡，且自今年1月全國反政府示威浪潮後，政府民望極低。路透社早前報道，美國中情局(CIA)在攻擊伊朗前數星期向白宮匯報的評估顯示，如果哈梅內伊死亡，便可能由伊斯蘭革命衛隊或同樣強硬的高級神職人員接班。 知情美國官員表示，革命衛隊官員不太可能自願投降，部分原因是他們受益於龐大的政治權力分配及報酬網絡，這些「好處」是為了維持內部忠誠。

伊朗局勢｜軍人 叛逃是革命成功的先決條件 中情局做出上述評估之前，另一美國情報機構的報告也指出，在今年1月遭伊朗安全部隊殘酷鎮壓的大規模反政府示威期間，革命衛隊並未出現叛逃行為。3名消息人士指，這類叛逃是革命成功的先決條件，但伊朗暫未出現。特朗普周日突表示，他計劃重新啟動與伊朗的溝通，這暗示華府認為伊朗政府至少短期內不會倒台。 美國情報界關於哈梅內伊遭擊殺影響的討論，並不局限於其是否會促成伊朗變天。兩名美國官員指，今年1月以來，各情報機關就哈梅內伊之死，將在多大程度上改變美伊核談判的方式進行激烈辯論，但未達成共識。據透露，官員們還討論哈梅內伊的死亡或下台會在多大程度上能阻止伊朗重建導彈或核設施。

伊朗局勢｜流亡伊朗王室後人備受關注 兩名美國官員指出，在1月示威浪潮過後，特朗普特使威特科夫(Steve Witkoff)多次與伊朗反對派人物、流亡的伊朗末代國王巴列維的兒子禮薩‧巴列維(Reza Pahlavi)交談，引發外界揣測，若現政府倒台，特朗普將在多大程度上支持他上台。但官員向路透社直言，近幾周來，美國高官對於華府支持的反對派人物是否能實際掌握伊朗管治，感到愈來愈悲觀。 現任職華盛頓智庫「大西洋理事會」的前美國情報官員Jonathan Panikoff指出：「一旦美國和以色列停止攻擊，如果伊朗民眾站出來，他們能否成功推翻政權，取決於基層官兵是否袖手旁觀或是否與民眾站在一起。否則，掌握武器的政權殘餘勢力，很可能會利用這些武器維持權力。」