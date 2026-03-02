黃金最保值？一收藏品「值錢過金」成竊匪最新目標 一戶痛失逾310萬

寶可夢(Pokémon、寵物小精靈)卡牌近年價格飆升，被犯罪集團盯上。英國多地接連發生入屋與商店爆竊案件，賊人無視珠寶及電子產品，專挑寶可夢卡下手。部分受害者損失高達六位數英鎊，有店主直言大受打擊，須接受心理治療。警方形容，「寶可夢卡」竊案已成為全國最活躍犯罪類型之一。 收藏家損失30萬鎊 店舖遭洗劫10萬鎊 英媒報道，薩里郡一名收藏家家中遭爆竊，被盜走價值30萬鎊(約314萬港元)的寶可夢卡牌；而劍橋郡彼得伯勒一間Collectors’ Corner店舖則於1月27日遭賊人闖入，損失10萬鎊(約104萬港元)商品。

店主斯凱貝利(Juliano Scibelli)表示，外界以為寶可夢卡只是童年玩意，但如今是犯罪組織新寵，「這是大規模的有組織犯罪，背後一定有『大佬』在指揮。現在的人寧願偷寶可夢卡，也不偷金銀，因為卡牌是當下全球最容易變現的資產。」

受害店東須尋求心理治療 他透露，賊人把價值5,000鎊(約5.2萬港元)的稀有卡組、以及單盒價值8,000鎊(約8.3萬港元)的密封產品一掃而空；據報警方跟他說，寶可夢卡已成目前英國「犯罪首選目標」。斯凱貝利指，遭爆竊後受到嚴重打擊：「我被偷走10萬鎊，這完全毀掉了我。我甚至要接受心理治療。」

犯罪潮亦蔓延至全國。諾丁漢郡Beeston的Jakes Breaks店舖，於元旦凌晨遭兩名賊人以鐵棒破門闖入，偷走逾1萬鎊(約10.4萬港元)貨品。南威爾斯庫姆布蘭(Cwmbran)一間店舖上月被盜走6.5萬鎊(約68.1萬港元)卡牌，更有卡片在賊人逃逸時被汽油浸濕而全毀。大曼徹斯特郡海德(Hyde)去年亦查獲價值25萬鎊(約262萬)的失竊卡牌。 稀有卡破千萬成交「比黃金更值錢」 寶可夢卡牌價格近年急升，被犯罪集團視為「紙黃金」。上月，美國一張罕有的1998年「比卡超Illustrator」卡牌，以1,200萬鎊(約1.25億港元)成交，由網紅Logan Paul轉售予投資家家庭。

專家指出，最具價值的是1990年代首發的「Base Set」系列，例如噴火龍(Charizard)、水箭龜(Blastoise)及妙蛙花(Venusaur)。若能找到狀態完好、首版的噴火龍，「便是六位數英鎊起跳」。