中東混戰 3架美F15戰機遭友軍擊落 伊朗炸沙特卡塔爾能源設施

美以與伊朗的衝突昨進入第三天，戰線擴大並陷入混戰，美以續炮擊伊朗，後者對以色列和波斯灣國家的導彈和無人機攻勢未有停止；黎巴嫩亦加入戰圈，伊朗支持的黎巴嫩真主黨攻擊以色列，以色列還擊轟炸。伊朗攻勢似乎瞄準區內美國盟友的能源設施。石油大國沙特的最大煉油廠昨遭無人機襲擊，導致起火須暫時停運。在卡塔爾，兩處液態天然氣設施亦遭攻擊，須暫時停產。美國方面，3架美軍F15戰機遭友軍科威特擊落。

美軍方稱，科威特防空系統在防禦伊朗攻擊中，錯誤擊落3架美國F15戰機，全部6名機組人員及時彈出機艙，並已安全尋回。網上片段可見，一架戰機在空中失控旋轉，引擎著火，最後墜地爆炸。另外，美國駐科威特大使館附近也冒出大量黑煙。科威特內政部稱，攔截了攻擊該國的無人機，未有透露數量。阿聯酋的旅遊城市杜拜、卡塔爾首都多哈和巴林等地持續受襲，卡塔爾外交部發言人昨警告，伊朗須為其公然攻擊付上代價，並指這樣的攻擊必然招致報復。

沙特亦成伊朗攻擊目標，該國最大煉油廠拉斯塔努拉(Ras Tanura)周一早上遭伊朗無人機攻擊，網傳片段可見冒出滾滾濃煙。沙特當局稱，煉油廠以防萬一暫時停運。沙特軍方發言人稱，成功攔截來襲的無人機，但碎片仍擊中煉油廠設施導致起火，也造成地面人員受傷。沙特國防部又證實，攔截了兩枚導彈。有中東專家警告，沙特煉油廠受襲顯示局勢「重大升級」，進一步將沙特推向與美以聯手。拉斯塔努拉煉油廠為全球最大煉油廠之一，每日生產約55萬桶石油，被指是沙特能源產業基石。另外，阿曼灣一艘油輪遭攜有炸彈的無人船襲擊，造成最少一死。伊朗首都德黑蘭爆炸聲不斷，市內高級私家醫療中心甘地醫院遭導彈擊中嚴重損毀，新生嬰兒和病人須撤離。國營電視台總部附近亦冒出濃煙。黎巴嫩戰況方面，當地衛生部門稱，以軍攻擊首都貝魯特和南黎巴嫩，造成最少31死149傷。有居民稱，收到朋友來電叫他趕快離開，指黎巴嫩發射火箭炮；未幾以色列空襲報復，周圍都是爆炸聲。

美軍中央司令部在社交平台「X」公開空襲伊朗目標的片段，包括從海軍艦艇發射戰斧巡弋飛彈、多架戰機從航母起飛的片段，接著是導彈擊中目標的畫面，當中更有相信是伊朗革命衛隊總部的建築瞬間爆炸、冒出濃煙的畫面。美軍中央司令部強調「任何國家都不應懷疑美國的決心」。總統特朗普稱，今次行動規模是最大和最複雜的，將全力戰鬥，直至達成所有目標。他預計與以色列的聯合行動或持續4周。昨再有一名美軍死亡，報道指他是傷重不治，美方無透露其遇襲地點。有報道指，周日陣亡的3名美軍在科威特的基地疑遭無人機襲擊死亡。特朗普揚言會為3人報仇。

特朗普周日接受訪問時聲稱，伊朗的新領導層希望與他對話，他已同意。白宮官員其後解釋，總統意思是美方最終會與伊朗對話。但觀乎伊朗周一的攻勢，似乎無意屈服。伊朗外長阿拉格齊批評美國的侵略行為，重申伊朗有合法權利自衛，雖然有指揮官遇害，但不會影響伊朗軍事力量。他指，新最高領袖可能在一至兩日內選出。伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼則稱，伊朗不會與美國談判。

一中國人德黑蘭遇難 3000公民已撤離

外交部發言人毛寧昨在例行記者會回答提問時，證實1名在德黑蘭的中國公民在軍事衝突中受波及死亡。她又稱，截至昨日有逾3,000名中國公民從伊朗撤離，中國駐伊朗周邊國家的使領館已派工作組赴口岸接應，為撤離的中國公民提供協助。她又說，考慮到伊朗當前嚴峻的安全形勢，外交部再次鄭重提醒在伊朗的中國公民加強自身防範，盡快安全撤離。如需協助，請聯繫中國駐伊朗使領館，或撥打12308領事保護熱線。 (相關新聞見A4)