伊朗襲美英3油輪 150艘急拋錨 霍爾木茲海峽封鎖 能源供應陷危機

美以攻擊伊朗令人關注政局及人命傷亡，全球運油要道、運輸的石油及液化天然氣佔全球總量兩成的霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)陷於癱瘓，亦惹各界憂慮能源供應將受衝擊。半島電視台引述伊朗軍方消息報道，3艘英美油輪在波斯灣和霍爾木茲海峽遇襲。歐洲多國已發布暫勿駛入霍爾木茲海峽的緊急禁令，多家航道巨頭的船隻須緊急改道，據報有最少150艘油輪正在霍爾木茲海峽外的海灣外海拋錨。 伊朗在遭美以襲擊之初，已揚言封鎖霍爾木茲海峽，並襲擊運油輪。伊朗伊斯蘭革命衛隊周日表示，3艘來自英國與美國的油輪已「被飛彈擊中並正在燃燒」。

掛馬紹爾旗油輪 阿曼灣遇襲一死 此外，阿曼當局昨稱，一艘懸掛馬紹爾群島國旗的油輪在霍爾木茲海峽附近的阿曼灣航行時，遭裝有炸彈的無人艇襲擊，造成1人死亡。 截至周一美軍稱未收到任何正式停航的國際通知，但多間航運公司已停航避險。英國BBC引述船舶追蹤平台Kpler負責人稱，「因為伊朗的威脅，海峽實際上已關閉，船隻採取預防措施不進入，因為風險太高，而且保險成本已飆升」，他指美國可能嘗試保護航運路線；若有效，將能避免油價飆升，但若海峽長期關閉，價格可能「大幅、大幅攀升」。

貨櫃航運龍頭地中海航運(MSC)已暫停中東地區的貨運訂艙；丹麥貨櫃航運集團馬士基(Maersk)周日發聲明稱，將暫停通過霍爾木茲海峽、也門對開的曼德海峽以及蘇彝士運河，並改道繞道至南非好望角。德國貨櫃航運巨擘赫伯羅特(Hapag-Lloyd)亦已宣布暫停所有通過霍爾木茲海峽的航運，並對駛經波斯灣附近區域的貨物，每個20呎貨櫃加收1,500美元「戰爭風險附加費」。中國最大航商中遠海運表示，已進入波斯灣並完成作業的船舶「已被指示前往安全水域待命或錨泊」，公司正評估「包括潛在替代卸貨港在內的各種選項」。

OPEC+增產 被指效果成疑 由沙特阿拉伯及俄羅斯等產油國組成的石油輸出國組織及盟友(OPEC+)周日發聲明稱，同意由4月起每日增產20.6萬桶原油，以協助緩和任何漲價壓力。但增產幅度不及全球供應量的0.2%，加上除沙特和阿聯酋之外，OPEC+幾乎沒有備用產能可用於增產，而沙特和阿聯酋在海灣航運恢復前，亦將面臨出口困境，故有專家質疑增產成效。 外交部籲維護霍爾木茲海峽安全 在北京，外交部發言人毛寧在記者會被問及封鎖霍爾木茲海峽，將對中國的進口和能源安全產生怎樣的影響時，表示霍爾木茲海峽及附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定，符合國際社會的共同利益。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止地區局勢動盪，對全球經濟發展造成更大的影響。有內地貨運代理預料，不少船公司將改用好望角路線，航程將增加約兩周，令海運費用上漲；出口商亦可選擇採用中歐鐵路運輸路線，成本較高但速度相對快。

航空癱瘓 逾2萬名旅客滯留阿聯酋 除海路航運外，區內航空交通亦陷癱瘓，多國機場仍然關閉，逾2萬名旅客滯留阿聯酋，阿聯酋杜拜及阿布扎比已要求酒店延長滯留旅客住宿安排。有滯留杜拜的內地遊客稱因航班取消無法回國，而酒店房租一直加價，由每天約728元人民幣增至920元。另有來自廣州的姓徐女遊客稱，她和母親入住巴林一間酒店，較早時「玻璃和床都在抖，我們行李都不要了馬上跑下來。因為太害怕，晚上就直接在酒店大堂睡了」。