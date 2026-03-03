伊朗局勢｜陣亡美軍增至6人　伊朗最少787人死　特朗普稱任務或歷時更長（更新）

【17:30更新】伊朗紅新月會表示，在美國及以色列的空襲中，已在伊朗造成最少787人死亡。

———————————

美國和以色列連續第三日對伊朗發動攻擊，戰事有擴大跡象。伊朗及他們支持的武裝組織加強反擊，除了向以色列及區內美國目標施襲外，亦攻擊在霍爾木茲海峽航行的西方運油輪及沙特的石油設施。黎巴嫩真主黨加入空襲以色列，以軍反擊，黎巴嫩有近200人死傷。美國總統特朗普表示，會持續向伊朗進行大規模作戰行動，預計需時4至5個星期，並不排除派地面部隊。