伊朗局勢｜陣亡美軍增至6人　伊朗555人亡　特朗普稱任務或歷時更長

美國和以色列連續第三日對伊朗發動攻擊，戰事有擴大跡象。伊朗及他們支持的武裝組織加強反擊，除了向以色列及區內美國目標施襲外，亦攻擊在霍爾木茲海峽航行的西方運油輪及沙特的石油設施。黎巴嫩真主黨加入空襲以色列，以軍反擊，黎巴嫩有近200人死傷。美國總統特朗普表示，會持續向伊朗進行大規模作戰行動，預計需時4至5個星期，並不排除派地面部隊。
伊朗加強反擊，行動擴大至中東地區，繼續向以色列及區內的美國目標發動導彈攻勢，襲擊多個能源設施。伊朗紅新月會發布公告說，美以對伊朗全國超130座城市發動空襲，至今已造成555名伊朗人遇難。以色列當局稱，以色列有11人喪生，黎巴嫩表示，有近200人死傷。
特朗普：現時是打擊伊朗最後亦是最好的時機
美軍中央司令部表示，至今擊沉11艘伊朗艦艇，陣亡的美軍士兵增至6人。最新兩名喪生士兵，是在被伊朗襲擊的設施內發現，之前下落不明。特朗普在白宮出席儀式，向3名陸軍士兵頒授榮譽勛章，當中2人是追授，提到空襲伊朗有4大目標，首先是摧毀伊朗的導彈能力，其次是消滅海軍，亦要伊朗永遠不能獲得核武；以及確保伊朗政權無法繼續在境外，武裝、資助及指揮恐怖兵團。特朗普再次指，伊朗已擁有打擊歐洲及美國海內外基地的導彈，很快就會擁有射程去到美國的導彈，而伊朗拒絕停止發展核武，是美國不能容忍，強調將繼續以堅定的決心，粉碎這個恐怖政權對美國人民的威脅，現時是打擊伊朗的最後，亦是最好的時機。他讚揚陣亡美軍是英雄，向他們致哀，並向家人致以最深切慰問及支持。特朗普又表示，會持續向伊朗進行大規模作戰行動，預計需時4至五5個星期，但美方有能力持續更耐，他亦不會感到厭倦。