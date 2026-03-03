伊朗局勢｜陣亡美軍增至6人　伊朗555人亡　特朗普稱任務或歷時更長

美國和以色列連續第三日對伊朗發動攻擊，戰事有擴大跡象。伊朗及他們支持的武裝組織加強反擊，除了向以色列及區內美國目標施襲外，亦攻擊在霍爾木茲海峽航行的西方運油輪及沙特的石油設施。黎巴嫩真主黨加入空襲以色列，以軍反擊，黎巴嫩有近200人死傷。美國總統特朗普表示，會持續向伊朗進行大規模作戰行動，預計需時4至5個星期，並不排除派地面部隊。

伊朗加強反擊，行動擴大至中東地區，繼續向以色列及區內的美國目標發動導彈攻勢，襲擊多個能源設施。伊朗紅新月會發布公告說，美以對伊朗全國超130座城市發動空襲，至今已造成555名伊朗人遇難。以色列當局稱，以色列有11人喪生，黎巴嫩表示，有近200人死傷。