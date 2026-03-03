熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Mar-03 10:38
更新：2026-Mar-03 10:38

伊朗局勢｜自爆伊朗兩次暗殺失敗　特朗普：我解決哈梅內伊先下手為強(有片)

分享：
伊朗局勢，特朗普自爆伊朗兩次暗殺失敗，稱「我解決哈梅內伊，先下手為強」。(AP)

伊朗局勢，特朗普自爆伊朗兩次暗殺失敗，稱「我解決哈梅內伊，先下手為強」。(AP)

adblk4

美國和以色列聯手對伊朗發動名為「史詩怒火」(Epic Fury)的大規模軍事行動，斬首包括伊朗最高領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)，美國總統特朗普在行動後自爆，伊朗兩次試圖暗殺他都失敗，但他出手直接解決哈梅內伊，先下手為強。

美國政治新聞記者兼作家、《ABC News》華盛頓首席記者Jonathan Karl在社交平台X發文及影片`表示，他在美東時間1日傍晚與特朗普進行通話，兩人談到哈梅內伊身亡。Jonathan Karl指特朗普向他自爆：「在他(哈梅內伊)抓到我之前，我已經先解決他了！他們(伊朗)曾試過(暗殺)兩次，不過我先下手為強。」Jonathan Karl在貼文中指出，美國情報部門認為，伊朗在2024年有暗殺特朗普的陰謀。

adblk5

Jonathan Karl表示，特朗普大喊行動非常成功，把幾乎「有望繼任伊朗最高領袖」的候選人都剷除。(X) Jonathan Karl指特朗普向他自爆伊朗兩次試圖暗殺他都失敗，但他出手直接解決哈梅內伊，先下手為強。(X) Jonathan Karl貼文。(X)

據指有望繼任伊朗最高領袖的人都被剷除

Jonathan Karl又在貼文透露更多通話內容，他表示，特朗普大喊行動非常成功，把幾乎「有望繼任伊朗最高領袖」的候選人都剷除。Jonathan Karl補充，特朗普評估接下來的繼任者不會有任何人預料到，因為有望繼任的人都死了。

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務