伊朗局勢｜自爆伊朗兩次暗殺失敗　特朗普：我解決哈梅內伊先下手為強(有片)

美國和以色列聯手對伊朗發動名為「史詩怒火」(Epic Fury)的大規模軍事行動，斬首包括伊朗最高領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)，美國總統特朗普在行動後自爆，伊朗兩次試圖暗殺他都失敗，但他出手直接解決哈梅內伊，先下手為強。

美國政治新聞記者兼作家、《ABC News》華盛頓首席記者Jonathan Karl在社交平台X發文及影片`表示，他在美東時間1日傍晚與特朗普進行通話，兩人談到哈梅內伊身亡。Jonathan Karl指特朗普向他自爆：「在他(哈梅內伊)抓到我之前，我已經先解決他了！他們(伊朗)曾試過(暗殺)兩次，不過我先下手為強。」Jonathan Karl在貼文中指出，美國情報部門認為，伊朗在2024年有暗殺特朗普的陰謀。