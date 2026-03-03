伊朗局勢｜美駐沙特利雅德大使館遭無人機擊中　華府促公民撤離中東14國

美國與以色列持續攻擊伊朗，波及周邊國家。美國有線新聞網(CNN)周一(2日)引高級官員報道，美國擬在未來24小時內大幅加強打擊伊朗。報道指，華府評估認為第一輪攻擊已成功削弱伊朗的防禦能力，下一階段將重點針對伊朗的導彈生產、無人機和海軍能力。

美擬未來24小時加強打擊伊朗

美國國務院發出警告，指由於存在嚴重安全風險，要求在阿聯酋、卡塔爾、沙特阿拉伯、巴林、科威特等14個中東國家的美國公民立即撤離。受衝突波及、上周六起已關閉機場的阿聯酋杜拜和阿布扎比，政府發聲明指杜拜國際機場及阿勒馬克圖姆國際機場周一傍晚起恢復少量航班升降，阿聯酋航空稱會優先處理較早訂位的顧客。

伊朗繼續報復以色列和區內的美國目標，沙特阿拉伯證實，美國駐利雅德的大使館周二凌晨受兩架伊朗無人機襲擊，擊中使館屋頂和辦公大樓周邊，引發火警，但火勢並不大，建築物輕微受損，暫未收到任何傷亡報告。據報美國駐科威特的大使館亦連續兩日受襲。美國駐約旦的使館已緊急撤離人員。美國總統特朗普回應，很快會看到美方的報復行動。