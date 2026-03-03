伊朗局勢｜美戰機遭誤射墜毀科威特　男女飛行員落地待遇有別(有片)

美以伊戰事持續，美軍和以軍繼續空襲伊朗，伊朗同時打擊中東地區的多個美軍基地。美國中央司令部表示，三架F-15E戰機周一(2日)在科威特執行任務時，被科威特防空部隊錯誤擊落，6名機組人員安全彈射逃生獲救，情況穩定。不過飛行員跳傘落地後發生小插曲，受到截然不同的對待。有男飛行員被科威特民眾誤認是伊朗軍人，一度遭到包圍險遭作勢攻擊，直到其表明美軍身份後眾人才散開，至於女飛行員落地後則被當地人友善關心對待。
男飛行員險遭攻擊 即表明美軍身份
社交平台流傳美軍F-15E戰機被錯誤擊落後，多名美軍機組人員在地面的影片。其中可見一名男飛行員跳傘降落荒地後，遭到一群穿著便服的當地男子誤認是伊朗敵軍包圍，有人情緒激動更持棍逼近，場面一度緊張，直至飛行員跪地，表明「我是美國人」後，持棍人士才稱「OK」散開。及後飛行員獲護送上車休息前往醫院。
女飛行員獲關心詢問 回應「OK無大礙」
而在第二段影片中，女飛行員跳傘落地後則受到完全不同的禮遇，有科威特民眾拍下現場影片，可見一眾男子上前關心，詢問「你沒事嗎？」、「需要幫助？」，更感性表示「你現在很安全」、「感謝你幫助我們」，氣氛相對平和，女飛行員亦表示自己「OK」無大礙，及作手勢及微笑回應。
有網民回應稱「大型雙標現場」，亦分析男女待遇有別原因，「伊朗沒女飛行員，所以科威特人才篤定那位女飛行員不是敵人」、「友好是因為伊朗沒女的飛行員」、「看到是女性就能直接排除敵對可能了」。亦有人猜測因男飛行員留鬚，或被誤認為伊朗軍人。
Kuwaiti resident approaches US F-15 pilot who ejected after the jet was shot down. #Kuwait #America #Iran pic.twitter.com/h5VOcSQfcy— Team Rising Falcon (@TheRFTeam) March 3, 2026
🚨 WOW! Incredible moment as Kuwait local approaches downed US F-15 fighter pilot and says — "Are you fine? You are safe. Thank you for helping us!"— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 2, 2026
ALL downed US pilots and crew are now safe.
BLESS THESE HEROES! 🇺🇸pic.twitter.com/PxX6TwxEfQ