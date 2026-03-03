伊朗局勢︱6人買中美國以色列空襲時間賺100萬美元　新帳戶惹懷疑

美以聯手成功「斬首」包括伊朗最高領哈梅內伊（Ali Khamenei）在內的48名政壇要員。國際加密貨幣預測平台出現多名神祕賭客，因精準命中開戰時間而賺取鉅額財富押注，累計交易金額高達5.29億美元，引發「內幕消息」疑雲。 根據《彭博》與《NPR》的報道，美國預測市場Polymarket平台上6個新註冊帳戶成功預測美國和以色列在2月28日前攻擊伊朗的時間點，僅此一項賺了約100萬美元（約781萬港元）。分析機構Bubblemaps SA發現，這些帳戶僅在美軍空襲伊朗相關合約中進行交易，且多筆交易在德黑蘭發生爆炸前數小時內完成，進一步引發外界對內線交易的質疑。

美軍行動相關投注受歡迎 根據報道，與美軍行動時間直接相關的投注，交易總額高達5.29億美元，成為該平台最受歡迎的項目之一。分析人士指出，投注者可能源於掌握了機密情報，但由於預測市場缺乏明確的監管，難以區分是憑運氣還是內部消息。

康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員墨菲（Christopher Murphy）在X上發文，強烈抨擊此類行為。他指責特朗普（Donald John Trump）身邊的人「透過戰爭牟利」，並表示將儘快提出法案禁止此類活動。他直言：「這種事情竟然是合法的，簡直瘋狂！」

值得注意的是，特朗普的長子唐納德(Donald Trump Jr.)與Polymarket有密切關係。他不僅是該平台的顧問，其創投公司1789 Capital還向該公司投資了數百萬美元。此外，特朗普政府上任後，還撤銷了拜登政府時期對Polymarket進行的兩項聯邦調查。不過，白宮否認特朗普家族與這些預測交易有任何關聯。 特朗普長子為平台顧問 不僅如此，類似的內幕消息疑雲早有先例。今年1月，一名匿名交易員曾準確預測委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被捕的時間點，賺取40萬美元。而在去年6月，以色列當局也曾指控兩人利用軍事機密，在Polymarket上押注以色列與伊朗之間12天戰爭的相關事件，從中牟利。

雖然美國商品期貨交易委員會（CFTC）將預測市場視為「期貨合約」，而非賭博，但根據美國法律，基於死亡與戰爭的交易仍屬非法，因為這類押注可能助長暴力與地緣政治的不穩定。另一個預測平台Kalshi則因推廣與伊朗最高領袖哈梅內伊去世相關的市場而遭到批評。儘管該平台最終選擇退還部分費用，避免觸犯美國法律，但此舉引發交易者不滿，甚至有人指控該平台「詐騙」。 金融改革組織Better Markets的前證券交易委員會官員費雪（Amanda Fischer）表示，這些預測市場鼓勵以戰爭和暗殺為賭注的行為，為國際穩定帶來威脅。她呼籲國會儘速採取行動，杜絕這類「扭曲誘因」的市場活動。