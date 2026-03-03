伊朗局勢｜哈梅內伊身亡　女主播爆粗影片1小時破10萬瀏覽(有片)

伊朗最高領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)在美國和以色列聯手對伊朗發動的大規模軍事行動中身亡。父母為伊朗人的澳洲女主播得知後，不顧形象大爆粗口，相關影片在短短1小時就衝破10萬次瀏覽。

澳洲《天空新聞》(Sky News)主播Rita Panahi在節目上談到哈梅內伊被擊殺身亡，大讚美國總統特朗普勇氣十足、冒險出兵，她說：「從沒想過有生之年會看到這天……47年的伊斯蘭暴政落幕，獨裁者死了，伊朗即將獲得解放」。Rita說：「這會是我最簡短的評論」，接著用波斯語說：「你這王八蛋，卑鄙無恥，落地獄受苦吧！」影片短短1小時就衝破10萬次瀏覽。尚不清楚節目是現場直播還是事先錄製，製作單位事後也罕見無進行消音處理。