註冊結婚送榴槤　奇招鼓勵Z世代重視合法婚姻(有片)

為了吸引年輕人註冊結婚，印尼宗教事務局(KUA)最近推出創意新招，竟然是註冊結婚送榴槤。印尼宗教部證實，這項活動是官方推動的宣傳策略之一，目的是提升年輕人對婚姻「合法登記」的認知。

綜合報道，「結婚送榴槤」福利目前僅限於北蘇門答臘塔帕努里烏塔拉的宗教事務分局。宗教部伊斯蘭社會指導總司長表示，印尼國家統計局數據顯示，注冊婚姻數量從2018年的約200萬宗，跌至2024年的140萬宗，降幅明顯。對此，當局希望通過輕鬆有趣的方式，拉近與Z世代的距離，比起傳統宣傳，「榴槤策略」顯然更具話題性與傳播力。他亦不忘強調，未登記婚姻不僅違反婚姻法，也可能對女性和兒童的權益造成不利影響。