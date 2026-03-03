熱門搜尋:
國際
出版：2026-Mar-03 15:00
更新：2026-Mar-03 15:00

註冊結婚送榴槤　奇招鼓勵Z世代重視合法婚姻(有片)

註冊結婚送榴槤，奇招鼓勵Z世代重視合法婚姻。(網上圖片)

為了吸引年輕人註冊結婚，印尼宗教事務局(KUA)最近推出創意新招，竟然是註冊結婚送榴槤。印尼宗教部證實，這項活動是官方推動的宣傳策略之一，目的是提升年輕人對婚姻「合法登記」的認知。

綜合報道，「結婚送榴槤」福利目前僅限於北蘇門答臘塔帕努里烏塔拉的宗教事務分局。宗教部伊斯蘭社會指導總司長表示，印尼國家統計局數據顯示，注冊婚姻數量從2018年的約200萬宗，跌至2024年的140萬宗，降幅明顯。對此，當局希望通過輕鬆有趣的方式，拉近與Z世代的距離，比起傳統宣傳，「榴槤策略」顯然更具話題性與傳播力。他亦不忘強調，未登記婚姻不僅違反婚姻法，也可能對女性和兒童的權益造成不利影響。

當局希望通過輕鬆有趣的方式，拉近與Z世代的距離。(TikTok) 相關影片在短時間內沖上印尼熱搜，狂攬數十萬點擊與數萬條留言。(TikTok)

網民：除了結婚還要宣傳如何維持家庭生活

「結婚送榴槤」宣傳曝光後，瞬間在社交平台掀起熱議。相關影片在短時間內沖上印尼熱搜，狂攬數十萬點擊與數萬條留言。網民直呼：「這營銷太會了！」、「原來榴梿也能當結婚見證人！」不過，亦有網民認為在經濟壓力、生活成本與價值觀改變的背景下，婚姻對許多年輕人而言，早已不只是浪漫選擇，更是現實考量：「年輕人不結婚，未必只是因為少了一顆榴槤」、「處理這些(結婚)手續比榴槤貴多了」、「我們不僅要宣傳結婚，還要宣傳如何維持家庭生活」。

