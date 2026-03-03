伊朗局勢｜美軍「瓷器撼缸瓦」顧此失彼 伊朗靠老舊導彈無人機 分散攻擊打消耗戰

美國總統特朗普表示對伊朗的軍事行動將持續4至5周，但美國有能力可以打更久。分析指，伊朗用導彈及無人機反擊，攻擊目標擴大至石油和天然氣設施，導致美軍防禦上顧此失彼，防空系統彈藥也出現短缺。 美國《華爾街日報》、彭博等分析指，伊朗幾乎已無力再戰。伊朗配備先進俄製S-300等導彈的地對空導彈部隊，已在美以最初的空襲中受重創，之後美以戰機在伊朗空域行動時未回報遇上困難。但美軍面臨的挑戰在於，既要對幅員廣闊的伊朗發動攻擊，又要與區內盟國協調防空。除保衛駐中東各國的數萬美軍外，美國還必須保護數十個大使館及其他政府設施。美軍在伊拉克、沙特阿拉伯和巴林的基地已遭到攻擊。

前美國空軍助理部長Ravi Chaudhary指出，伊朗儲備的中短程導彈、可空群而出的「見證者」(Shahed)自殺式無人機和電子作戰能力，對中東的美軍基地構成不小麻煩。 伊朗局勢｜美軍聯盟防空系統已「透不過氣」 隨著伊朗將導彈及無人機攻擊範圍擴大至沙特阿拉伯煉油廠等石油及天然氣設施，美軍及盟國面臨挑戰持續加劇。波斯灣的石油及天然氣設施以及使館等建築，由美軍和在地的防空系統共同防衛，但這些防禦能力正受到歷來最嚴峻的考驗。美軍指揮官們負責統籌包括盟國在內的聯盟防空力量，但這幾天防空系統不時要應付伊朗的導彈和無人機攻擊，已「透不過氣」。

伊朗局勢｜美軍愛國者導彈等彈藥面臨短缺 伊朗靠包括可大量生產、低成本無人機的武器庫存，跟美國打消耗戰，「敵方」美國正面臨愛國者攔截導彈(Patriot)及終端高空防禦系統(又稱薩德反導彈系統)(THAAD)彈藥短缺。華盛頓戰略及國際研究中心(CSIS)戰爭、威脅及恐怖主義研究項目總監Daniel Byman表示：「我們(美國)某些彈藥的數量非常有限，另一大問題是需要保護的目標實在太多。」

伊朗局勢｜美軍是「瓷器」 阿聯酋表示，美製愛國者導彈在攔截伊朗無人機及彈道導彈方面頗為成功，攔截率超過90%。但用一枚價值400萬美元(約3,120萬港元)的導彈去打成本僅約2萬美元(約15.6萬港元)的無人機，凸顯西方在俄烏戰爭就遇到的消耗戰「瓷器撼缸瓦」問題，仍沒有對應良策。其中，由洛歇馬丁公司研發的THAAD系統，本是用來在大氣層邊緣攔截更先進、速度更快的導彈，一枚造價更高達約1,200萬美元(約9,360萬港元)。 軍事專家估計，無論伊朗或美國，可能在十幾天或數周內便會面臨武器短缺，誰能撐更久，誰就會取得更大優勢。

伊朗局勢｜伊朗保留破壞力更大的導彈有後著 新美國安全中心(CNAS)高級研究員Becca Wasser分析指，去年與以色列衝突後，伊朗估計仍有約2,000枚彈道導彈，無人機數量更可觀。上周六開戰以來，伊朗發射逾1,200枚各類武器，大多數是無人機及較老舊的彈道導彈。Wasser指，這顯示伊朗可能正在保留破壞力更大的導彈，待美方防空力量減弱後重重反擊。美國部署上，她認為目前調撥到區內的彈藥，不大可能維持到4、5周。