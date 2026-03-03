伊朗局勢｜2.1萬南韓人滯留中東 首爾政府：盡快聯絡當地 軍方準備好撤僑

美伊開火後戰線擴大至整個中東，南韓政府周二(3日)表示，已確認約2萬1,000名南韓國民滯留在中東13個國家。政府部門正盡快與當地聯絡，軍方亦已做好準備，有需要時可參與撤僑。

韓聯社報道，南韓國會外交統一委員會的議員、外交部官等，上午在國會進行「伊朗局勢黨政座談會」。共同民主黨議員金永培表示，目前在中東13國約有2萬1,000名南韓國民滯留，以杜拜為主，包括遊客在內的短期滯留者約4,000人。

另外，在伊朗，除了大使館職員外，另有59名南韓僑民；在以色列，除了大使館職員外，有616名僑民滯留。