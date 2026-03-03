伊朗局勢｜2.1萬南韓人滯留中東 首爾政府：盡快聯絡當地 軍方準備好撤僑

美伊開火後戰線擴大至整個中東，南韓政府周二(3日)表示，已確認約2萬1,000名南韓國民滯留在中東13個國家。政府部門正盡快與當地聯絡，軍方亦已做好準備，有需要時可參與撤僑。
韓聯社報道，南韓國會外交統一委員會的議員、外交部官等，上午在國會進行「伊朗局勢黨政座談會」。共同民主黨議員金永培表示，目前在中東13國約有2萬1,000名南韓國民滯留，以杜拜為主，包括遊客在內的短期滯留者約4,000人。
另外，在伊朗，除了大使館職員外，另有59名南韓僑民；在以色列，除了大使館職員外，有616名僑民滯留。
伊朗局勢｜政府：優先處理需要緊急安排的旅客
金永培表示，「為迅速確認在阿聯酋等地的我國國民是否可前往鄰近國家，當地大使館等政府機構正透過多種管道進行聯絡」。由於不知道這場戰爭會維持多久，金永培表示，會優先處理需要緊急安排的旅客。
伊朗、以色列、巴林、阿聯酋、卡塔爾、科威特等國家已關閉領空。金永培說：「正全面了解是否可透過未封鎖領空的國家，將旅客和僑民送回國。
伊朗局勢｜30多艘南韓油輪及商船在中東
此外，伊朗於開戰後封鎖霍爾木茲海峽，南韓政府也密切關注並商議國內原油和天然氣對策。金永培表示，已確認在中東約有30多艘南韓原油運輸船及商船在航行，「政府將討論包括儲備量及未來替代路線等的多項原油及天然氣確保供應穩定方案」。
南韓國防部長安圭伯則指，已做好充分準備，如政府要求軍方支援撤僑，會立即投入軍力以執行任務，但政府暫未提出要求。