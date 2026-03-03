日本證券公司職員投資失利　落藥迷暈顧客偷錢縱火判囚18年

日本法院今日（3日）對一名著名證券公司職員，因盜竊及殺人未遂而被判囚18年。被告的梶原優星，在2024年7月，因為投資失利而走入一對80多歲的夫婦顧客的住所，落藥迷暈女事主後，偷走合共約2,600萬日圓，其後縱火燒毀涉事住所。

30歲的被告梶原優星是日本重要的證券公司野村證券的銷售員，他被指在2024年7月28日，在廣島市的西區，盜竊以及意圖殺害一對80多歲的夫婦。據報道指，梶原因為沉迷二元期權的投資，而欠下2,000多萬日圓，故在案發前數日曾在夫婦的住所偷取了約800萬日圓的現金。在案發當日他再約定與該對夫婦晚餐，期間將安眠藥放人他們的飲品中。在迷暈女戶主後梶原在住所偷取了約1,800萬日圓的現金，之後縱火將住宅焚毀，夫婦最後成功逃出而倖免於難。