伊朗局勢｜特朗普：美國彈藥幾乎無限「可永遠打下去」　轟拜登浪費高端武器於烏克蘭

特朗普周一在白宮舉行授勳儀式，稱美以對伊朗的軍事行動或持續四至五周，但補充美國有能力可以打更長的時間。(路透社)

美國總統特朗普接受不同傳媒訪問時稱，預期美以對伊朗的軍事行動將持續四至五周。另有報道指，伊朗發放大量無人機和發射導彈消耗美國彈藥，美國彈藥存庫是否足夠成疑。特朗普周一深夜於社交平台發文粉碎彈藥不夠的傳言，稱美國中及中上級別的彈藥供應幾乎無限，揚言伊朗這場仗「可永遠打下去」。他又批評上屆總統拜登向烏克蘭供應高端武器與俄羅斯打仗浪費，令最高端彈藥的存庫量不達標。特朗普去年上台後，立即叫停對烏克蘭的軍援。

特朗普在帖文表示，「美國軍火庫存，無論是中級還是中上級，前所未有地高或好——今天我收到的匯報是，這些武器幾乎無限供應」。他又說，美國將輕易在這場戰爭獲勝，國家已準備好不惜一切代價繼續這場行動。特朗普揚言「只靠這些武器，戰爭可『永遠』打下去，而且非常成功」。

伊朗局勢｜承認最高端武器存庫不夠

不過，特朗普也承認部分最高端彈藥的庫存「未達我們期望的水平」，並將此歸咎於美國對烏克蘭的支持。他批評拜登將所有時間和國家金錢，總之是所有東西提供給烏克蘭總統澤連斯基，未想過要補替。他最後稱，「美國儲備充足，將會勝利，大勝!」

伊朗局勢｜派地面部隊？特朗普：應該不需要

美以對伊朗的軍事行動會持續多久無法預測。特朗普周日向傳媒稱，將持續四至五星期，但周一又說時間或會短些，他希望不會拖得太長，聲稱目前行動進度較計劃超前。朗特普稍後在白宮的授勳儀式上又重提，這場衝突或持續四至五周，但補充美國有能力可以打更長的時間。對於會否派地面部隊進入伊朗，特朗普接受《紐約郵報》訪問時沒有答「會」，但他相信「應該不需要」。