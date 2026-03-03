受中國遊客減少影響　日本酒店及零售職位空缺下跌逾1成

日本厚生勞働省公布，1月份工作職位比率為1:1.18，比之前一個月下跌0.02個百份點。其中在酒店及餐飲業方面的職位空缺下跌13.8%，而零售業下跌11.6%。厚勞省指相關行業職位減少，與中國旅行團減少令部份酒店及店舖停業有關。

厚勞省公布日本1月份的職位空缺情況，當中工作職位比率為1:1.18，有關比率為1個求職者對應的職位比例，數字比去年12月下跌0.02個百份點。而按新增職位需求劃分，在教育及學習支援行業方面有4.3%的增加，然而在酒店及餐飲業以及零售行業錄得較大的下跌，當中酒店及餐飲業下跌13.8%，而零售行業職位下跌11.6%。厚勞省指：「酒店及餐飲業受到自助登記削減人手，以及一些原本打算接待中國團體遊客的酒店由於日中關係緊張而停業。」