貪靚累事！泰國25歲網紅整容失敗慘變豬鼻 鼻子發炎腫脹爛出凹洞

泰國一名25歲貌美女網紅召開記者會指控，在曼谷知名醫院花費40萬泰銖(約98,488港元)接受隆鼻手術，沒想到卻整出一個「豬鼻」！ 整容｜誤信醫生名氣 Facebook專頁「สาวน้อย ร้อยข่าว」近日報道這宗涉網紅的整容失敗個案。女網紅在記者會上表示，當初因為她相信醫生的名氣和醫院口碑，誤以為醫療費用高就代表有品質及安全保證，才決定接受整形手術，希望樣子更加精緻，詎料卻因此毀容！ 女網紅續指，這次手術用自體軟骨來隆鼻，但手術約1個月後，鼻子卻嚴重發炎。鼻內組織疑壞死塌陷，不但嚴重腫脹，還出現一個凹洞，從下方往上看，就像個豬鼻，十分嚇人，她即使連續7個月塗藥治療，仍未見好轉。

整容｜爛鼻後呼吸困難 網紅抱怨，除了毀容，她手術後呼吸變得困難，就像患上過敏症那樣。除了身體不適，她也出現驚恐焦慮、失掉自信等心理壓力。

整容｜毀容後很難接job 網紅還控訴，這樣毀容嚴重影響到她的工作和收入，現在不敢照鏡，也難以面對鏡頭應付工作。她批評院方處理不當，指他們拒絕全數退款，最初僅提出數萬泰銖賠償，經一再追討，才提高至10萬泰銖(約24,529港元)，仍與40萬泰銖手術費相差很遠。 網紅又指，有醫生曾說「40萬泰銖其實很少」，這句話令她相當很受傷害，院方根本沒有正視手術失敗對她人生造成的衝擊。 Facebook專頁「สายไหมต้องรอด」表示，將陪同涉事網紅向泰國消費者保護委員會辦公室交涉，爭取合理賠償及退款，以便轉往其他醫療機構繼續治療。