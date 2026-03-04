揚言不讓一滴石油離開中東 伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽

伊朗遭到美以攻擊，挾持全球石油供應作為「人質」。伊朗國營傳媒報道，革命衛隊周一宣布，全球主要石油運輸航道霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)已關閉，警告任何船隻試圖經過將會遭到攻擊，並揚言將攻擊石油輸送管，不會讓一滴石油離開中東地區。戰事不斷升級，美國駐沙特阿拉伯首都利雅得大使館遭伊朗兩架無人機襲擊，無傷亡報告。美國宣布關閉沙特和日前受襲的科威特大使館，又首度下令中東6個國家的非緊急政府人員及家屬撤離，包括約旦、巴林、卡塔爾、科威特、阿聯酋和伊拉克。

圖：路透社、美聯社

革命衛隊總司令高級顧問賈巴里(Ebrahim Jabari)周一稱，「霍爾木茲海峽已關閉，任何人試圖通過，革命衛隊的英雄及常規海軍艦隻將令這些船陷火海。」他又於通訊平台Telegram的革命衛隊頻道稱，「我們也將攻擊石油輸送管，不會讓一滴油離開區內。石油價格未來幾天將升至200美元(約1,560港元)。」賈巴里表示，美國人依賴中東地區的石油，他們將一滴油都不會獲得。 連接波斯灣石油生產國 霍爾木茲海峽位於伊朗與阿曼之間，連接波斯灣的石油生產國，包括沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克及阿聯酋，河道最狹窄之處僅約33公里。全球約五分一的石油供應通過該海峽運往世界各地，任何的干預勢必推高石油價格，也將令局勢升級。油價周一已上漲，天然氣價格在歐洲也攀升近50%，亞洲則升40%，因卡塔爾的液態天然氣設施遭伊朗襲擊。卡塔爾是液態天然氣主要供應國，超過80%出口到亞洲；中國為最大買家，近33%的進口天然氣來自卡塔爾，而印度是第二大進口國。

《紐約時報》警告，亞洲高度依賴中東能源，並面臨嚴峻考驗，台灣天然氣儲備僅能維持11日，將最先「斷氣」。石油方面，日本石油儲備可供254日應用、南韓則為210日。內地的石油除了從中東輸入，陸上原油儲備可支撐115日，2條主要輸油管道來自俄羅斯與哈薩克暫不受影響。

中方促維護霍爾木茲海峽航道安全 對於有報道指中方正向伊朗官員施壓，要求避免採取任何可能影響卡塔爾天然氣出口的行動或影響霍爾木茲海峽航運的行動。外交部發言人毛寧昨在例行記者會回應稱，能源安全對世界經濟非常重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態升級，維護霍爾木茲海峽航道安全，防止對全球經濟造成更大影響。 伊朗宣布封鎖該海峽前，相連的阿曼灣已傳出有油輪受襲。德國船東協會稱，7間德國船公司合共最少25艘船受困在波斯灣水域。另有兩艘郵輪共約7,000名乘客，目前未能穿過霍爾木茲海峽離開。此外，全球約有10%貨櫃船未能離開。據悉，約3,200艘船隻滯留在波斯灣，包括112艘運油輪和114艘貨櫃船。

特朗普：彈藥充足「可永遠打下去」 有報道指，伊朗出動大量無人機和發射導彈消耗美國彈藥及其波斯灣盟友的防禦系統彈藥，美國彈藥存庫是否足夠成疑。特朗普周一深夜於社交平台發文稱，稱美國的中及中上級別彈藥供應幾乎無限，揚言只靠這些武器這場仗「可永遠打下去」，又說美國將輕易在這場戰爭獲勝。他承認部分最高端彈藥的庫存「未達期望水平」，批評上屆總統拜登供應高端武器給烏克蘭與俄羅斯打仗，未想過要補替。 美以對伊朗的軍事行動會持續多久無法預測。特朗普周日向傳媒稱，將持續4至5星期，但周一又說時間或會短些，他希望不會拖得太長，聲稱目前行動進度較計劃超前。特朗普稍後在白宮的授勳儀式上又重提，這場衝突或持續4至5周，但補充美國有能力可以打更長的時間。對於會否派地面部隊進入伊朗，特朗普接受《紐約郵報》訪問時沒有答「會」，但他相信「應該不需要」。

伊朗逾780人亡 核設施首證受損 伊朗紅新月會周二稱，美以連日空襲造成最少787人死亡。國際原子能機構則首次確認伊朗的核設施在空襲中受損毀，主要是通往地底設施的入口建築物，並無核輻射洩漏風險。美國方面，美軍死亡人數增至6人。以色列空襲黎巴嫩回應真主黨火箭炮襲擊後，地面部隊也進入南黎巴嫩。黎巴嫩政府擔心進一步拖入戰爭，勒令伊朗支持的真主黨交出所有武器。