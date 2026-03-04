伊朗局勢｜傳哈梅內伊兒子接班最高領袖　以防長警告將成清除目標(更新)

【16:10更新】有報道指伊朗「專家會議」已經選出，已故最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)的兒子穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)接任最高領袖一職。 以色列國防部長卡茨今日於社交平台回應時發出警告，任何被伊朗「恐怖政權」任命成領袖去對抗以色列、威脅美國、自由世界和區域國家、鎮壓伊朗人民的計劃的領導人，無論他是誰及 身在何處，都將成為以色列的「清除目標」。

美國和以色列連續第四日對伊朗發動攻擊。以色列軍方針對基礎設施發動新一波攻擊，首都德黑蘭同以西的卡拉季市傳出爆炸，作為伊朗選舉最高領袖的機構遭到空襲炸成廢墟。美國總統日前受訪時稱「第二、第三接班順位都死了」，不過，伊朗傳媒今日報道，哈梅內伊之子Mojtaba Khamenei獲選為新任伊朗最高領袖。

《伊朗國際電視台》(Iran International)亦報道，知情人士指出，在伊朗革命衛隊的壓力下，伊朗專家會議選舉哈梅內伊56歲兒子莫傑塔巴(Mojtaba Khamenei)為下一任最高領袖，相關細節仍未公布。莫傑塔巴被視為其哈梅內伊權力繼承人之一，亦被傳坐擁倫敦逾10億物業。普遍被認為在幕後擁有相當影響力，與伊朗最具實力的軍事力量「伊斯蘭革命衛隊」關係密切，同時也與其志願準軍事組織「巴斯基」有深厚連結。據指，Mojtaba Khamenei歷來行事低調，直到上個月才首次公開露面。幾十年來，官方攝影師很少拍攝到他的身影。