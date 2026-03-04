熱門搜尋:
國際
出版：2026-Mar-04 08:58
更新：2026-Mar-04 08:58

伊朗局勢｜據報伊朗選出新任最高領袖　哈梅內伊兒子上位(有片)

伊朗局勢，據報伊朗選出新任最高領袖，哈梅內伊兒子當選(有片)。(網上圖片)

美國和以色列連續第四日對伊朗發動攻擊。以色列軍方針對基礎設施發動新一波攻擊，首都德黑蘭同以西的卡拉季市傳出爆炸，作為伊朗選舉最高領袖的機構遭到空襲炸成廢墟。美國總統日前受訪時稱「第二、第三接班順位都死了」，不過，伊朗傳媒今日報道，哈梅內伊之子Mojtaba Khamenei獲選為新任伊朗最高領袖。

《伊朗國際電視台》(Iran International)亦報道，知情人士指出，在伊朗革命衛隊的壓力下，伊朗專家會議選舉哈梅內伊56歲兒子莫傑塔巴(Mojtaba Khamenei)為下一任最高領袖，相關細節仍未公布。莫傑塔巴被視為其哈梅內伊權力繼承人之一，亦被傳坐擁倫敦逾10億物業。普遍被認為在幕後擁有相當影響力，與伊朗最具實力的軍事力量「伊斯蘭革命衛隊」關係密切，同時也與其志願準軍事組織「巴斯基」有深厚連結。據指，Mojtaba Khamenei歷來行事低調，直到上個月才首次公開露面。幾十年來，官方攝影師很少拍攝到他的身影。

伊朗專家會議辦公樓遭以軍空襲。有消息說，專家會議辦公樓內人員已提前疏散，未有造成傷亡。(X)

伊朗專家會議辦公樓遭炸成廢墟

伊朗塔斯尼姆通訊社33日報道，位於伊朗首都伊朗專家會議辦公樓遭以軍空襲，該會議由88名神職人員組成。伊朗媒體影片顯示，該辦公樓已完全被炸成廢墟，伊朗官方未就事件作出回應。有以色列傳媒指，當時專家會議成員正在開會選舉新的最高領袖，襲擊發生在計票期間，不是所有的專家會議成員都在場；亦有消息說，專家會議辦公樓內人員已提前疏散，未有造成傷亡。

