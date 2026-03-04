伊朗局勢｜不滿拒借基地　特朗普批英國太遲答應　將切斷西班牙貿易

美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊。美國總統特朗普對英國首相施紀賢在回應美國使用賽普勒斯(Cyprus)的英國基地時感到「非常失望」，指答應得太遲。特朗普又炮轟西班牙禁止美國使用其軍事基地參與伊朗軍事行動，威脅要切斷與西班牙的一切貿易。
西班牙總理桑切斯(Pedro Sanchez)領導的左翼政權，明確嚴禁美軍利用長期駐紮的基地攻擊伊朗。特朗普周二(3日)在白宮會見德國總理默茨(Friedrich Merz)時表示，他已經告訴美國財長貝森特切斷與西班牙的一切聯繫。特朗普痛批西班牙是一個「糟糕的盟友」，並對西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)拒絕將國防開支提高至國內生產毛額(GDP)的5%長期感到不滿。他強調，除了優秀的人民，西班牙沒有美國需要的，他有權實施禁運或停止任何商業往來。
特朗普狠批施紀賢比不上邱吉爾
英國首相施紀賢周一(2日)表明英國不會跟隨美國前總統特朗普對伊朗採取進攻行動，同日晚間發聲明指，已同意美國使用該軍事基地用於「特定且有限」的防禦目的。特朗普翌日(3日)批評英方同意的太遲，他其後又指，英美關係不如從前令人難過，沒有料到曾經「最穩固」的關係會發生變化，指法國等其他國家在此次行動中更支持美國。狠批施紀賢完全比不上二戰時期的名相邱吉爾。