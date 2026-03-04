熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Mar-04 09:53
更新：2026-Mar-04 09:53

伊朗局勢｜不滿拒借基地　特朗普批英國太遲答應　將切斷西班牙貿易

分享：
伊朗局勢，特朗普不滿拒借基地，批英國太遲答應，將切斷西班牙貿易。(AP)

伊朗局勢，特朗普不滿拒借基地，批英國太遲答應，將切斷西班牙貿易。(AP)

adblk4

美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊。美國總統特朗普對英國首相施紀賢在回應美國使用賽普勒斯(Cyprus)的英國基地時感到「非常失望」，指答應得太遲。特朗普又炮轟西班牙禁止美國使用其軍事基地參與伊朗軍事行動，威脅要切斷與西班牙的一切貿易。

西班牙總理桑切斯(Pedro Sanchez)領導的左翼政權，明確嚴禁美軍利用長期駐紮的基地攻擊伊朗。特朗普周二(3日)在白宮會見德國總理默茨(Friedrich Merz)時表示，他已經告訴美國財長貝森特切斷與西班牙的一切聯繫。特朗普痛批西班牙是一個「糟糕的盟友」，並對西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)拒絕將國防開支提高至國內生產毛額(GDP)的5%長期感到不滿。他強調，除了優秀的人民，西班牙沒有美國需要的，他有權實施禁運或停止任何商業往來。

adblk5
特朗普狠批施紀賢比不上邱吉爾。(AP) 特朗普痛批西班牙是一個「糟糕的盟友」。(西班牙首相桑切斯。AP)

特朗普狠批施紀賢比不上邱吉爾

英國首相施紀賢周一(2)表明英國不會跟隨美國前總統特朗普對伊朗採取進攻行動，同日晚間發聲明指，已同意美國使用該軍事基地用於「特定且有限」的防禦目的。特朗普翌日(3)批評英方同意的太遲，他其後又指，英美關係不如從前令人難過，沒有料到曾經「最穩固」的關係會發生變化，指法國等其他國家在此次行動中更支持美國。狠批施紀賢完全比不上二戰時期的名相邱吉爾。

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務