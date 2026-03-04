伊朗局勢｜不滿拒借基地　特朗普批英國太遲答應　將切斷西班牙貿易

美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊。美國總統特朗普對英國首相施紀賢在回應美國使用賽普勒斯(Cyprus)的英國基地時感到「非常失望」，指答應得太遲。特朗普又炮轟西班牙禁止美國使用其軍事基地參與伊朗軍事行動，威脅要切斷與西班牙的一切貿易。

西班牙總理桑切斯(Pedro Sanchez)領導的左翼政權，明確嚴禁美軍利用長期駐紮的基地攻擊伊朗。特朗普周二(3日)在白宮會見德國總理默茨(Friedrich Merz)時表示，他已經告訴美國財長貝森特切斷與西班牙的一切聯繫。特朗普痛批西班牙是一個「糟糕的盟友」，並對西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)拒絕將國防開支提高至國內生產毛額(GDP)的5%長期感到不滿。他強調，除了優秀的人民，西班牙沒有美國需要的，他有權實施禁運或停止任何商業往來。



