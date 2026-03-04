伊朗局勢｜哈梅內伊等「一鑊熟」關鍵　傳特工扮牙醫為高官植入追蹤器

美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊，擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊等多名政要，凸顯美以事前掌握的情報極度精確。外界盛傳伊朗遭「內鬼」滲透，更有消息指，以色列特工扮成牙醫，在伊朗官員體內植入追蹤器。即使離奇，但令人聯想先前以色列針對黎巴嫩真主黨的傳呼機爆炸案而深信不疑。

猶太倡議組織「Israel Now」總監Meir Weinstein在社交平台X上表示，以色列於2月28日當天掌握軍政高層確切位置後便發動攻擊，短短幾分鐘就擊滅400多名伊朗軍政菁英，他爆料指，以色列情報特務局「摩薩德」(Mossad)的特工，早幾年就偽裝成牙腸胃科醫師滲入伊朗醫界，主要服務政治、軍事等各界菁英人士。由於高階將領多享有專屬的優先醫療服務，特工藉由「植牙」、檢查或各類手術的機會，將微型追蹤器植入目標體內，進而引導飛彈發動毀滅性攻擊，推斷哈梅內伊的行蹤為何能被準確掌握的關鍵。